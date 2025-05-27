法務部與經部攜手綠能廉政平台 鄭銘謙：營造健全綠能產業環境

法務部長鄭銘謙。（廉政署提供）

〔記者王定傳／台北報導〕法務部偕同經濟部於今共同舉辦「114年綠能廉政平台-綠安 透明領航」論壇，針對太陽光電資訊透明專區、綠能透明措施等議題，進行跨部門交流與深入討論；法務部長鄭銘謙表示，「綠能廉政平台」透過行政、檢察機關及綠能企業等公私部門，以跨部會合作促進綠能申設業務流程透明化，共同展現排除不法、維護綠能建設決心，並落實《聯合國反貪腐公約》，凝聚公私部門反貪協力合作共識，營造健全綠能產業發展環境。

這場論壇除鄭銘謙親自出席外，經濟部長郭智輝，高檢署檢察長張斗輝、廉政署長馮成、高雄市副市長羅達生、台南市副市長趙卿惠、嘉義縣副縣長劉培東、彰化縣副縣長周傑等，也都與會。

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郭智輝表示，為優化光電申設程序，促進社會溝通，經濟部以「跨域合作」、「資訊公開」與「公私協力」三面向來精進太陽光電推動，藉由橫向中央部會跨域合作、縱向與地方攜手進行透明施政溝通與經驗交流，期由本次論壇展現部會間的協作實力及與民眾對話的積極實踐，共同打造民眾信任、產業共融發展的綠能環境。

廉政署指出，本次論壇安排4場專題演講，由經濟部能源署、農業部漁業署、高檢署等代表分別主講「太陽光電資訊透明專區」、「漁電共生整合新模式」、「防制綠能犯罪」等國家政策方向，並邀請奇美實業股份有限公司進行企業經驗分享，介紹綠能產業的實務運作與挑戰。此外，論壇並安排跨域研討，由經濟部常務次長賴建信主持，邀請廉政署副署長林炤宏、高檢署主任檢察官俞秀端、經濟部能源署組長廖士煒、農業部副司長黃新達及台電公司處長蔡英聖等人，就綠能申設流程中透明措施、外力介入防範及能源政策等議題進行交流。

廉政署並指出，經濟部與法務部合作推動綠能廉政平臺，強化透明監督機制，廉政署積極關注妨害綠能產業發展犯罪及防制綠能產業弊端，責請中央及地方涉綠能業務主管機關政風機構，協助機關強化相關法規、流程、審核進度的公開透明，並持續與檢察、調查機關、主管機關及各地方政府等合作，建構公開透明環境，強化綠能廉政作為，促進國家與企業的永續發展，提升整體國家競爭力。

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