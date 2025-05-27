台塑六輕減碳推動綠能 規劃建置海上太陽能

台塑麥寮園區節能減排暨循環經濟績優部門表揚，由董事長郭文筆（中）親自頒獎。（台塑企業提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕節能減碳台塑麥寮園區（六輕）2006年執行各項行動，2024年回收700萬噸雨水、每日節水2000多噸，排碳量降到4500多萬噸，另在綠能方面除現有太陽能、風力發電設施，也規劃「海上太陽能」，台塑董事長郭文筆指出，綠電目標2028年綠電達到1億度以上，2030年必須要達到4億度。

為鼓勵各廠處持續推動節能減排作業，提升市場競爭力，六輕每年針對廠際間節能減排、循環經濟評比，並公開表揚績優部門，表揚儀式今（27）日在園區舉辦，由董事長郭文筆主持，環境部氣候變遷署長蔡玲儀、雲林縣副縣長謝淑亞等人與會。

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蔡玲儀指出，對抗氣候變遷，政府已設定2050淨零排放的目標，賴清德總統召開國家氣候變遷對策委員會，設定2030、2032跟2035的減碳階段性目標，除政府做，最重要是需要企業跟全民一起來努力，台塑企業制定了短中長期的減碳路徑，這是很好示範，也能帶動國內相關產業跟進。

麥寮汽電廠3機組將在年底停止運轉，媒轉氣已通過環評，預計六月召開施工說明會。（雲林縣環保局提供）

郭文筆表示，六輕從1999年建廠以來推動節水、節能與循環經濟，到2024年減碳量達1400多萬噸，約3萬6000座大安森林公園的吸碳量，累計日節水量達31萬噸，相當22座寶山水庫的蓄水量，雨水收集量達700萬噸。

減碳方面超前部署，2024年全企業溫室氣體排放量降至4500萬多噸，從2007年高峰6100多萬噸減少達26%，超過2025年短期目標減碳20%，現積極朝2030年減碳35%的中期目標努力。

郭文筆說，除節能減碳，台塑也做了很多綠電建設，包括太陽能、風力發電等，綠電是減碳工作中重要的一個里程，未來會持續在六輕規劃更多風電的設施，也在考量原本規劃的海上太陽能，增加更多的綠電建置，目前規劃目標2028年綠電發電達1億度以上。2030年達4億度。

另台塑表示，麥寮汽電廠煤轉氣已通過環評，今年6月會召開施工說明會，燃煤改氣運轉後，預估每年可減碳609萬噸，目標2028年完成。

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