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南電董事長吳嘉昭交棒 鄒明仁出任新董事長

2025/05/27 15:46

南電（8046）今日召開股東會，南電董事長吳嘉昭正式交棒。（資料照）南電（8046）今日召開股東會，南電董事長吳嘉昭正式交棒。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC載板大廠南電（8046）今日召開股東會，南電董事長吳嘉昭正式交棒，今日董事會選出南亞（1303）總經理鄒明仁擔任南電新任董事長，並於今日起生效。

南電指出，公司在5月16日收到吳嘉昭辭職書，今日股東常會結束後請辭董事長職務，並於今日董事會推選新任董事長鄒明仁。

吳嘉昭表示，為了落實世代交替進行交棒，由於美中科技戰升溫，美國對出口至中國的半導體設備、技術及產品進行全面管制，影響供應鏈銷售，關稅和地緣政治風險提高，半導體廠商需多元化布局生產基地，增加營運成本，台灣電路板廠商面臨挑戰，南電積極進軍雲端AI伺服器、AI PC、邊緣AI等應用IC載板，並強攻無人機和低軌衛星用多層板和高密度連接板。

吳嘉昭強調，台廠技術領先，群聚效應強，上下游供應鏈完整，國際大廠持續強化與台系半導體廠商合作，加上雲端服務廠商積極自行開發人工智慧AI應用特殊應用晶片（ASIC），潛在商機可期。

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