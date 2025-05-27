名師解盤》容逸燊：指數短線觀望 特化股成盤面亮點

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

台股今天量縮下跌200點，短線跌破最近8天的低檔區，回測21300點，所以在21700~22000點短線壓力，暫時已經形成，台積電也暫時無法站上1000元關卡，指數短線拉回，第一是等待輝達財報公布，接下來是6月的半導體關稅可能出爐。

這次輝達財報將會認列55億美元的損失，所以市場認為，營收可能持續在資料中心需求成長，但輝達股價已反彈接近壓力區，稍微有風吹草動，容易引起恐慌，所以財報公布過後，必須注意科技股走勢。

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另外則是新台幣，升破30大關後，對於外銷電子壓力沉重，會有匯率損失，目前產業界一般預估，會升值到28~29元區間，尤其對於日韓有競爭關係的企業，殺傷力更大，無法靠匯率避險來降低產業風險，所以今天台股呈現一個比較觀望的狀況。

AI上游特用化學，以及感光材料等廠商，在日本旭化成對客戶發出通知，可能會斷供先進製程感光液PSPI，這是生產AI晶片的關鍵技術，導致今天特用化學有轉單想像空間，包含1711永光、1721三晃、1802台玻都拉出漲停，另外台積電供應鏈，近期稍微有所表現，反倒是先進封裝的日月光，因為消息面影響，壓回快2%，近期盤面容易受消息面影響。

這一波下跌5000點之後，已經反彈4500點，逼近壓力，外資期貨淨空單來到4萬口以上避險，短線要突破22000點，是相對有難度的，半導體的關稅利空，後續注意會不會衝擊費半以及電子股，如果半導體關稅，介於15%~20%中間，就算台積電回到900元之下，那將是不錯買點。

AI伺服器概念股部分，將跟隨本週輝達財報表現，由於美國公債殖利率高漲，高估值科技類股容易被下修估值，因此如果債券利率持續偏高，應該減碼高本益比以及高價類股，這些股票將會首當其衝，尤其在升息循環啟動時，更容易受到下修，目前關稅造成的通膨效應暫不明朗，聯準會降息可能要等到9月過後，建議保留部分現金，因應未來行情。

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