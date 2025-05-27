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下半年將開放旅宿業移工？勞動部、交通部不同調

2025/05/27 15:23

下半年將開放旅宿業移工？勞動部、交通部不同調。（示意圖，資料照）下半年將開放旅宿業移工？勞動部、交通部不同調。（示意圖，資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕旅宿業不斷要求開放移工，針對交通部觀光署長周永暉今（27）日對外表示，已與勞動部「達成共識」，預計勞動部下半年將宣布引進方案，有條件的開放移工投入旅宿業，對此，勞動部仍未鬆口，表示「目前還在和各主管部會研議評估中」。

行政院長卓榮泰上周在第19屆台北國際觀光博覽會致詞時，因點名「觀光業者」對充裕人力有期待，承諾政府將推動新的勞工政策，滿足各產業人力需求，引進更多移工，因此遭外界解讀為將開放觀光業引進移工，但當持勞動部即回應表示，不會只關注單一產業，而是要通盤評估各行業的人力需求。

不過，今日交通部轄下的觀光署，竟主動向媒體表示，「近期與勞動部達成共識」，將「局部有條件」開放移工從事旅宿業，並代替勞動部宣布，細節將由勞動部在下半年公布。

對此，勞動部隨即給觀光署「軟釘子」，回應表示，「在跨國勞動力開放的議題上，勞動部一直是秉持本國勞工權益優先的原則，我們會在此原則下，兼顧產業用人的需求，未來會朝向延攬更多海外技術人力。至於相關產業是否開放的討論，勞動部表示，目前還在與各主管部會研議評估中，會做最周全的思考。」

據了解，經由持續與交通部觀光署會商，相關的癥結仍在於旅宿業者不願意給予房務人員提高薪資待遇，若開放引進移工，勢必壓抑本國勞工的薪資，且排擠中高齡、女性等勞工的工作機會，因此，未來若開放旅宿業引進移工．也朝向開放中階技術人力的方向研議。

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