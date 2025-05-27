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進口水泥反傾銷稅一再拖延 台泥曝：有業者極力阻擋

2025/05/27 15:06

台灣水泥業正遭受碳費與進口高碳水泥傾銷的雙重夾擊，台泥（1101）董事長張安平（中）今天表示，政府保護的作為在哪裡？不理解為什麼政府對課徵東南亞進口水泥反傾銷稅的動作一而再、再而三地往後推，他直言，「專門進口東南亞傳統水泥的業者盡力在阻擋相關政策」。 （台泥提供） 台灣水泥業正遭受碳費與進口高碳水泥傾銷的雙重夾擊，台泥（1101）董事長張安平（中）今天表示，政府保護的作為在哪裡？不理解為什麼政府對課徵東南亞進口水泥反傾銷稅的動作一而再、再而三地往後推，他直言，「專門進口東南亞傳統水泥的業者盡力在阻擋相關政策」。 （台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣水泥業正遭受碳費與進口高碳水泥傾銷的雙重夾擊，台泥（1101）董事長張安平今天表示，政府保護的作為在哪裡？不理解為什麼政府對課徵東南亞進口水泥反傾銷稅的動作一而再、再而三地往後推，他直言，「專門進口東南亞傳統水泥的業者盡力在阻擋相關政策」。

張安平呼籲必須要有台版CBAM（碳邊境調整機制），才能夠徹底地讓進出口的水泥承擔一樣的碳成本，建議政府借鏡日本政府將公共工程低碳採購納入國家減碳策略，優先採用低碳水泥的做法，但台灣公共工程03050施工綱要，到現在都還限制了混合水泥也就是低碳水泥的使用。

張安平說，從去年7月開始水泥公會推動反傾銷調查案，今年5月21日財政部確定越南水泥傾銷之後，經濟部告訴我說：「我還需要40天看你的損傷，還可以再延20天。」但同一天越南政府就公佈調降自己水泥的出口稅，從10%降到5%，所以對整個水泥業的衝擊還是越來越大。

他指出，大家聽到越南，覺得沒什麼了不起，越南和印尼的水泥年產量都是1億2000萬噸，自己國內消費不到6000萬噸，但全台灣水泥1年消費量加在一起，才1000多萬噸，「越南和印尼多出來的產量，把台灣吃乾抹淨都不夠！」

張安平不禁問，政府保護的作為在哪裡？為什麼政府對課徵東南亞進口水泥反傾銷稅的動作一而再、再而三地往後推，歐洲、美國、日本，公共工程是優先採用低碳建材和水泥。

可是台灣公共工程相關政策到現在為止還沒有把低碳建材納入，為此民間跟政府已經開了不知道多少次的會議，張安平直言，「因為我們有業者是專門進口東南亞傳統水泥，沒有進口低碳水泥，所以這些業者盡力在阻擋相關政策。」

他並指出，有很多人會認為進口高碳排原料產品無所謂，那是別人產生的碳，但碳的計算應是你在哪裡消費，哪裡算；從越南或其他國家進口到台灣的高碳水泥，其碳排是算在台灣的帳上，當台灣產品出去面對歐盟CBAM的時候，這個總帳是算在台灣帳上。

台泥總經理程耀輝表示，2025年的第一個季度，台泥總共提列包括水泥事業體980萬、社會轉型能源和平電力420萬及電池事業120萬，共5,344萬的碳費準備。但是，除了碳費以外，台泥面對更大的影響是進口水泥傾銷的衝擊。

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