麗升能源董事長看台灣綠電需求持續成長 強化三大核心目標

麗升能源董座林麗珍（右3）看台灣綠電需求持續成長，持續強化三大核心目標。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕麗升能源（8087）今日召開股東常會，董事長林麗珍表示，台灣綠電需求持續成長，未來將強化三大核心目標，包括以農為本，積極開發多元再生能源，創造雙贏；打造綠能平台，活化資產管理，深化新能源供應整合平台優勢；全力發展綠電轉供業務，增加電廠投資效益。

股東會中承認去年度營業報告書與財務報表，去年營收7.78億元、年成長282％，創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）0.61元，並通過配發現金股利1元。

請繼續往下閱讀...

林麗珍指出，麗升跨足再生能源產業已邁入第4年，目前主要營收來自台南七股漁電案廠陸續完工所挹注的工程收益；另外，開發中的案場也已經逐步進入申設期及施工建置期，部分案場則順利與國內外知名壽險或外資機構簽約進行開發合作，電能轉供業務也已經開始展現成果，在陸續交出成績單後，去年全年營收、毛利及營業淨利皆較前年大幅成長，營運體質提升，繳出亮眼成績單。

在電廠開發建置部分，林麗珍表示，目前已設有數個漁電共生案場專案，其中去年取得施工許可的麗升五福業場目前完工程度已超過七成，可望於今年完工掛錶；其他專案已分別與和旭綠能、開鴻能源等機構簽訂合資或開發協議進行中，開發申設中的案場累計超過200MW。

在電廠資產管理部分，目前管理的裝置容量已增加至165MW，其中包含地面太陽能、風力發電電廠及漁電共生太陽能電廠，未來將將持續評估規畫與投資收案，以擴大電廠資產管理規模，增加開發及管理收入，樂觀預期今年下半年業績可望大幅優於上半年。

至於儲能及發電服務部分，則是透過集團子公司進行，目前已陸續取得廠房屋頂型第三型太陽能發電設施完成建置及掛錶；另桃園農電共生案場則預計於今年度完工及掛錶。

在電能轉供服務部分，則是透過旗下香印永續公司取得售電業執照，已簽訂多個電廠的購售電及相關服務合約，並陸續與RE100指標企業用戶簽訂購售電協議，每年提供轉供千萬度綠電，將穩定挹注營收。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法