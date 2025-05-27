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美國科技股3利多台新投信2檔ETF基金5/28掛牌

2025/05/27 15:02

投信業者表示，美國科技股擁三利多加持，後市馬力足將延續強勁的成長。圖為美國紐約華爾街（記者王孟倫攝）投信業者表示，美國科技股擁三利多加持，後市馬力足將延續強勁的成長。圖為美國紐約華爾街（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新投信表示，美國科技股擁三利多加持，後市馬力足將延續強勁的成長動能，可望帶動股市進一步上攻；根據統計，今年以來截至5月23日為止，美國那斯達克下跌2.99%，道瓊工業指數下跌2.21%，S&P500下跌1.34%，美股仍有反彈空間。

由於美中關稅戰獲重大突破，美國對中國商品關稅將從145%大降至30%，為期90天，中國對美國商品的關稅將從125%降至10%，同樣為期90天；激勵全球股市大幅走揚，科技股成領頭羊，近一月科技精選行業指數、納斯達克100指數、費城半導體指數皆大漲二位數以上。

台新投信指出，就美國科技股長線趨勢分析，隨著川普對進口產品徵收高額關稅，不少企業陸續將供應鏈遷往美國境內，如台積電位於美國亞利桑那州鳳凰城的廠房，已生產最新一代的輝達晶片，在科技業回流美國製造下，美國科技股持續掌握優勢地位。

其中，美國科技股擁三利多加持，將延續強勁的成長動能，帶動股市進一步上攻，台新標普500ETF基金（009806）、台新標普科技精選ETF基金（009807）預計5/28掛牌搶商機。

台新標普科技精選ETF基金（009807）研究團隊表示，科技類股基本面來看，仍相對正向，三大利多包括：

第一、四大CSP業者針對AI投資仍相對積極，今年資本支出將上看三千億美元，消除市場對AI投資縮減的疑慮，可望為美國科技業帶來良好的成長潛力。

第二、市場對AI長期潛力抱持高度信心，許多大型企業已見AI導入之成效，部分應用於客服與營運流程，擴大市場大餅。

第三、美國商務部於5/14正式撤銷拜登時代的「AI 擴散規則」，解除 AI 晶片銷售至中東的禁令，輝達宣佈將對沙烏地阿拉伯主權財富基金設立的AI新創公司Humain，出售1.8萬顆最新的AI晶片，表明市場對輝達尖端處理器的需求仍然旺盛。

其中，台新標普科技精選ETF基金（009807），追蹤科技精選行業指數，該指數100%佈局標普500成分股中的資訊科技產業，持股約69檔，能更集中重押關鍵科技軟體與硬體概念股，其中前十大持股中主要有微軟、蘋果、輝達、帕蘭泰爾等。

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