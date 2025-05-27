晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中芯用舊曝光機製造華為5奈米晶片 良率僅20％

2025/05/27 15:18

一位洩密者稱，華為海思晶片設計部門設計的麒麟X90晶片，實際上是採用中芯國際的5奈米N+3製造。（示意圖，取自網路）一位洩密者稱，華為海思晶片設計部門設計的麒麟X90晶片，實際上是採用中芯國際的5奈米N+3製造。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國最大的晶圓代工廠中芯國際受限美國和荷蘭的出口制裁，無法獲得先進的極紫外光 （EUV） 曝光機設備，早前被認為只能使用7奈米來生產晶片，外媒phonearena周一（26日）報導，中芯現已可能使用較舊的深紫外線（DUV））曝光設備來製造華為的新5奈米晶片，可能讓美國感到擔憂。

華為新款Mate Book Pro筆記型電腦運行HarmonyOS，並搭載由華為海思晶片設計部門設計的麒麟X90晶片。一位洩密者稱，X90是重新設計的麒麟9010，其CPU核心佈局不同。然而，中國一家新聞頻道報導一些令人震驚的訊息，X90實際上是採用中芯國際的5奈米N+3製造。

一份報導稱，中芯使用在制裁實施前購買的舊款深紫外線 （DUV）曝光機來製造5奈米晶片。

洩密者@Jukanlosreve在一條關於「X」的推文中稱，中國國家電視台中央電視台播放有關 X90 5奈米的報導。另一位X用戶@zephyr_z9 聲稱麒麟X90的電晶體密度為每平方毫米 1.25 億個電晶體。這使得它的密度低於台積電的5奈米製程，但接近三星代工廠5奈米製程所使用的密度。令人驚訝的是，這似乎是使用DUV機器實現。

不過，對於中芯來說，並非所有的數字都是正面的。據報導，一位分析師發現，中芯每月生產3000片晶圓，但良率卻只有20%左右。

儘管產量低迷，但如果中芯能夠使用DUV生產5奈米晶片，這將引起美國立法者的擔憂，美國官員和議員一直擔心即使中國受到美國制裁，華為仍有能力為中國軍方和人工智慧設計尖端矽片。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財