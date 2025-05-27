佳必琪延續強勁訂單動能 全年水位呈現上升趨勢

連接線廠佳必琪董事長張舒眉今天表示，美國對等關稅並未影響雲端服務供應商投入AI伺服器領域的資本支出。（記者方韋傑攝，本報合成）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠佳必琪（6197）董事長張舒眉今天表示，美國對等關稅並未影響雲端服務供應商（CSP）投入AI伺服器領域的資本支出，反而加速東南亞資料中心的建置工作，以佳必琪在手訂單來看，四月強勁的供貨力道已延續至本月，整體訂單水位持續呈現上升趨勢，公司同步針對邊緣運算與多元應用場景提前展開布局。

張舒眉指出，全球現階段的AI需求極為強勁，甚至可用「超瘋狂」加以形容，目前雲端服務供應商對於資料中心建設工作已不再如果過去循序漸進，而是在世界多地同時進行，包括美國東西岸與東南亞地區。預計未來三至五年的AI基礎設施規模仍能成長，五年之後將擴展至自駕車、醫療、診斷機器人等應用，並逐步發展至智慧城市、工業、醫療等邊緣運算場域。

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張舒眉說，佳必琪今年在擴大投資產線、升級研發的同時，也將繼續維持合理利潤表現，公司產能以亞洲為主，包括越南廠與台灣新北中和總部9樓的生產據點，美國則設置實驗性產線，主要鎖定產品設計驗證（POC）使用，確定量產後則轉回亞洲工廠，由於美國當地人力招募困難，會持續評估擴大當地產能規模的可能性。

張舒眉提到，佳必琪已根據客戶需求，初步切入光電傳輸領域，並強調應用導向與技術整合。以AI伺服器高速線來看，400G現為主流產品，1.6T則是用在輝達（NVIDIA）超級電腦，公司密切關注市場動向，調整產品迭代節奏。現在輝達伺服器如MGX、H100、Grace Hopper等產品需求仍十分強勁。

張舒眉觀察，公司產品遭遇新台幣匯率變動，可進一步跟隨代工廠客戶做出相應調整，而關於地緣政治變化，供應鏈正從「台灣Plus One」轉向多元配置，中國產能雖然受控，但內需動能仍然存在，公司都有掌握相關情形。社會人才培育方面，佳必琪逐步推動國際人才培養工作，特別是與台科大簽署合作備忘錄，透過產學合作迎戰AI時代。

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