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無聲抗議！受對等關稅嚴重衝擊國家 遊客赴美興趣大減

2025/05/27 14:40

旅遊網站調查顯示，日、加、墨等國民眾在川普的關稅措施影響下，赴美旅遊意願大減。圖為美國亞利桑那州「馬蹄灣」。（歐新社） 旅遊網站調查顯示，日、加、墨等國民眾在川普的關稅措施影響下，赴美旅遊意願大減。圖為美國亞利桑那州「馬蹄灣」。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《衛報》27日報導，線上旅遊訂房網站Trivago調查顯示，受到美國總統川普對等關稅嚴重衝擊的國家民眾，赴美度假的意願大幅下滑；美國本地民眾則因擔心經濟不確定性，更傾向國內旅遊。

Trivago指出，來自日本、加拿大和墨西哥的遊客赴美訂房數量百分比出現兩位數下降，其中加、墨兩國早在2月1日就成為川普加徵25％關稅的目標，又以加國民眾對川普最感憤怒，因為川普還三不五時威脅將加國納入成為美國第51州。

Trivago與英國通訊社PA Media分享的數據顯示，德國民眾赴美需求也顯著下滑，在美訂房數出現個位數百分比下降。德國是歐盟最大經濟體，川普一再揚言對歐盟提高關稅稅率，惟本月25日在與歐盟執委會主席馮德萊恩通話後，宣布暫緩原定下月對歐盟加徵的50％關稅。

至於赴美旅遊的英國民眾人數並無顯著變化，因為英國迄今面臨美國對全球開徵最輕的關稅，且率先在上個月與美達成一項「突破性」貿易協議。

鑑於川普關稅措施對全球經濟造成混亂，規模達2.6兆美元的美國旅遊業愈發憂心出現「川普衰退」。

美國聯邦政府國家旅遊辦公室（National Travel and Tourism Office）上月公布初步數據顯示，今年3月從海外訪美的人數比去年同期減少11.6％。不僅如此，美國民眾在旅行上的支出也減少，對便宜飯店和低星級飯店的需求則增加。

數據也顯示，英國在7月至9月的重要避暑月份中，國內旅遊需求年增25％。

Trivago執行長湯馬斯（Johannes Thomas）表示，在不確定的時期，人們更願意待在家裡。

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