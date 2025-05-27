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34歲女子靠「教人包餃子」 1小時就入袋30萬元

2025/05/27 14:39

美國1名34歲女子，靠著教授包水餃課程與販售DIY套組，成功轉型為高收入戶。（圖擷取自instagram@thirstydumpling）美國1名34歲女子，靠著教授包水餃課程與販售DIY套組，成功轉型為高收入戶。（圖擷取自instagram@thirstydumpling）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國1名34歲女子穆伊（Samantha Mui），靠著教授包水餃課程與販售 DIY 套組，成功轉型為高收入戶。穆伊目前在一場100人的包水餃課程中，1小時可獲得高達1萬美元（約30.13萬元新台幣）的收入，這收入遠超過她過去當上班族時一整個月的薪資。

《CNBC》報導，穆伊為品牌「Thirsty Dumpling」的創辦人，該品牌主打自製水餃套組，同時提供企業與個人客戶的線上與線下包水餃教學活動。她也曾出版個人食譜，致力推廣多元文化的餐飲理念。

穆伊過去是個上班族，從高齡照護到創投等領域都有涉獵，但她卻長期感到失落與焦慮。2022 年在經歷祖母與父親相繼過世的家庭變故後，她意識到人生短暫，最終決定辭去工作、投入個人創業。

穆伊回憶：「當時我有份遠距工作，負責活動規劃。表面看起來是夢想職位，但我一點也不快樂，我知道自己終有一天會創業，只是不知道會是什麼形式。」

在失業短短3週後，穆伊在與母親的一通電話中，激發出創辦 Thirsty Dumpling 的點子。她於 2023 年 11 月正式創業，如今透過企業包場與大型活動教學賺取高額收入，現在她在教100人包水餃的一堂課中，就能賺進1萬美元。

穆伊表示，她在創業過程中學到最重要的一課就是：「無論在商業或人生，聽從自己的直覺是關鍵。」她在創業初期曾因免費接案導致身心俱疲，直到開始重視自身價值與時間成本後，事業才開始有起色。

她表示，創業最重要的原則之一，是追求每筆交易或每項合作，都必須是健康的交換關係，「如果我總是付出超過回報，那我永遠都不會快樂。所以，創造雙贏局面才是最重要的。」

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