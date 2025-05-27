韓元要飆了 ? 彭博 : 避險基金重押「複製台幣瘋狂漲勢」

外媒報導，避險基金在選擇權市場加大押注韓元將跟隨台幣近期對美元的上漲動能。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新台幣在5月初飆升，重塑市場對亞幣的預期。《彭博》報導，隨著南韓對美貿易順差加大，避險基金在選擇權市場加大押注韓元將「複製台幣瘋狂漲勢」。

韓元匯率在台北時間27日下午2：54為1370兌1美元。較今年4月最低的匯價1487，已升值7.86%。

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根據美國存管信託及結算公司（DTIC）數據顯示，隨著市場猜測南韓和美國在貨幣談判中討論了韓元的走勢，上週美元兌韓元的期權交易量飆升至今年最高水平。

《彭博》報導，上週三名義規模超過6000萬美元的美元兌韓元看跌期權需求，以3:2的比例超過DTCC的看漲期權需求，強調對該貨幣對的看跌傾向。以風險逆轉衡量，對沖未來一個月美元兌韓元下跌風險的溢價，與對沖未來一個月美元兌韓元上漲風險的溢價相比，上週接近21年來的最高水平。

據報導，渣打銀行駐新加坡外匯選擇權全球主管Saurabh Tandon表示，由於新台幣的飆升，重塑了市場對亞洲貨幣的預期，使得最近外匯市場熱烈討論，哪種貨幣對的波動幅度能與新台幣的波動幅度相同，並激發了市場對美元兌韓元看跌期權的交易興趣。

南韓媒體引述一位未透露姓名的政府官員的話稱，美國認為韓元相對疲軟是韓國貿易順差的根本原因，因此韓元上週上漲。南韓財政部表示，雖然與美國的外匯談判仍在進行中，但尚未做出任何決定。

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