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台泥總經理程耀輝：8年營收增千億 轉型是唯一出路

2025/05/27 13:48

台泥（1101）今天召開股東會，台泥總經理程耀輝表示，台泥過去8年營收增長超過千億元，並非一時機運，而是長達8年的國際布局與策略轉型。（台泥提供）台泥（1101）今天召開股東會，台泥總經理程耀輝表示，台泥過去8年營收增長超過千億元，並非一時機運，而是長達8年的國際布局與策略轉型。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）今天召開股東會，台泥總經理程耀輝表示，台泥過去8年營收增長超過千億元，並非一時機運，而是長達8年的國際布局與策略轉型。

他說，台泥若未及時啟動能源事業與跨區域投資，目前營收可能僅止於840億元，強調面對變局之際，「停滯才是最大的風險，轉型才是唯一出路」。

除了營收攀升，台泥在財務結構上也同步壯大，截至2024年底，合併總資產達5,930億元，股東權益突破3,080億元，雙雙較2016年翻倍；EBITDA來到歷史新高的450億元，毛利率維持33%的高水位，呈現穩健的經營績效。

在股東報酬方面，自2016年至今，台泥已累計發放超過1000億元現金股利，即便在大幅投資新能源的同時，2024年現金水位仍穩健超過1300億元，顯示公司具備同時兼顧轉型、報酬與安全邊際的財務實力。

此外，淨負債與EBITDA的比值從過往高峰3.8倍降至1.5倍，持續維持BBB-的投資等級信評，為未來擴張與週期波動提供穩固緩衝。

程耀輝指出，能源轉型則是台泥近年發展的另一個核心，台泥自2020年起進入再生能源、儲能與充電站領域，2024年新能源事業正式轉盈，EBITDA Margins達14%，全年營收突破百億元。

中國水泥事業一年將近300億元的EBITDA，下滑到這兩年的４、50億元；台灣水泥事業EBITDA Margin雖逐年提升至21%，但絕對金額也僅5、60億元，補不足缺口。

2018年投資土耳其OYAK水泥40%，當年EBITDA總金額僅2億元台幣，曾受到質疑；2019年完成葡萄牙CIMPOR的併購後，EBITDA Margin逐漸提升至30%左右，絕對金額也擴增至180億元等值台幣，這不僅是簡單的區域替代，更是全球產能矩陣的重構。

程耀輝指出，2016年當同業猶沈浸在中國基建狂歡時，董事長張安平已洞見兩大歷史拐點，中國人均水泥消費量將從人均1600公斤進入長期下行的滑坡，而高階三元電池及儲能需求將以高速複合成長率奔向未來，台泥因而啟動了減碳增綠的長期變革之旅。

中國水泥人均消費量在2024年降到了1300公斤，行業預估2030年還可能降至1000公斤以下；全球三元電池及儲能需求在2030年將達到400GWh及500GWh，正驗證了當年趨勢轉折之前的判斷與行動。

程耀輝表示，展望2025年，台泥預計綠電年發電量將突破1億4200萬度，可以供應34000個家庭一整年的用電量。

全球儲能裝置容量也將約達到2GWh，能在緊急情況下為大約17萬戶家庭提供一整天的電力，整體來看，新能源仍處於經營播種期，還需要時間才能茁壯。

台泥並以低碳水泥專業切入儲能，以超高性能混凝土製成的EnergyArk儲能櫃，已成功部署超過800MWh的儲能系統，涵蓋台灣與中國5個廠區。

EnergyArk成為穩定供電的「電力緩衝器」，目前已在台灣、中國與歐洲完成超過1000座站點、3500個充電點，2025年前將建置70座EnergyArk快充站。

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