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台電回應「火力全開」質疑！曾文生：燃煤發電每年持續下降

2025/05/27 13:36

民眾黨立院黨團今天上午赴台電興達電廠考察，台電董座曾文生親上火線說明釋疑。（記者李惠洲攝）民眾黨立院黨團今天上午赴台電興達電廠考察，台電董座曾文生親上火線說明釋疑。（記者李惠洲攝）

台電興達電廠3、4號燃煤機組和大林電廠5號機組近期相繼啟動，遭民眾團黨質疑台電「偷偷開機」、「火力全開」。（記者李惠洲攝）台電興達電廠3、4號燃煤機組和大林電廠5號機組近期相繼啟動，遭民眾團黨質疑台電「偷偷開機」、「火力全開」。（記者李惠洲攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕台電興達電廠3、4號燃煤機組和大林電廠5號機組近期相繼啟動，相關資訊公布在官網，但遭民眾黨立院團黨質疑核三廠2號機停役後缺電，台電「偷偷開機」、「火力全開」，今天上午並赴興達電廠考察，台電董座曾文生親上火線說明釋疑，並指「火力全開」是「故意遮掩」燃煤發電每年持續下降的事實。

　民眾黨立院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、立委林國成、林憶君、高市黨部主委劉家榮和國民黨高市議員邱于軒、白喬茵等人，今天上午10點赴興達電廠考察，了解目前興達電廠發電是否符合相關法規與環評承諾規範、確認除役準備進程。

上午9點半台電在興達電廠先行召開記者會，由董事長曾文生親上火線向媒體說明釋疑，曾文生表示，台電共有200多部發電機組，其中，大林電廠5號機組和興達電廠1、2號燃煤機組分別於2022、2023年除役， 依2014年公布的《電力設施空氣污染物排放標準》轉為緊急備用機組。

而興達3、4號燃煤機組目前為「服役中」機組，是2019年公布環評時，台電自主轉為備用機組，在環評承諾裡面清楚載明，興達3號燃煤機將於今年（2025）底除役、4號燃煤機明（2026）年底除役，曾文生說，為了加速減煤，在備轉容量率不低於8％不啟動，這是台電自主減煤的動作。

　曾文生強調，至今年5月，大林電廠5號機和興達電廠1、2號機從未因備轉容量低於6%啟動，只有因機組需要定期啟動，而分別啟動7、14小時，興達電廠3、4號機組因備轉容量低於8%，而分別啟動117、135小時，距離720小時還很遠，操作合法合規。

至於許可證問題，曾文生補充說明，2014年《電力設施空氣污染物排放標準》就明白規定，緊急備用機組不須再個別申請許可證，台電為遵照環評承諾，日前才向高市府提出操作許可申請，由於高市府希望台電明確說明操作時間在720小時內， 台電才持續與高市府溝通。

民眾黨立院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、立委林國成、林憶君、高市黨部主委劉家榮和國民黨高市議員邱于軒、白喬茵等人，今天上午10點赴興達電廠考察，了解目前興達電廠發電是否符合相關法規與環評承諾規範、確認除役準備進程。 （記者李惠洲攝）民眾黨立院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、立委林國成、林憶君、高市黨部主委劉家榮和國民黨高市議員邱于軒、白喬茵等人，今天上午10點赴興達電廠考察，了解目前興達電廠發電是否符合相關法規與環評承諾規範、確認除役準備進程。 （記者李惠洲攝）

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