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富邦媒董座蔡明忠：新事業上軌道 下半年優於上半年

2025/05/27 12:56

富邦媒今日舉辦股東會。（資料照）富邦媒今日舉辦股東會。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土電商龍頭momo富邦媒（8454）今日舉辦股東會。董事長蔡明忠表示，momo上半年開發新業務、營運壓力相對大，因此成績沒有顯著成果，不過看好下半年上軌道，營運有望優於上半年，唯匯率、關稅仍有壓力，將持續關注供應鏈與消費者行為變化。

富邦媒去年營運創高，今年第一季稅後淨利為8.6億元、年減5.4%，每股稅後盈餘（EPS）3.41元，前4月累計營收345.78億元、年減1.2%。不過蔡明忠指出，富邦媒持續佈局新事業，下半年有望進入暖機狀態，將優於上半年。

台灣網購滲透率相對歐美仍低、成長潛力大，蔡明忠看好，未來滲透率有望突破20%，加上多有中高齡族群首次體驗上午下單、下午到貨的電商物流速度，不同年齡層潛在新用戶很多，電商產業仍有很大成長空間。

不過，今年美中關稅戰與全球關稅衝擊總經，川普政策除影響跨境小額包裹外，也恐間接影響台灣內需，蔡明忠指出，momo目前仍以內需為主，對跨境業務影響有限，不過經濟不穩會削弱消費信心，進而影響國內零售業。

針對小額包裹，蔡明忠也建議，政府若能加強小額包裹課稅，將有助線上購物滲透率成長，不過這也將提升海關實務處理壓力，我國應依靠自身努力成長，而非靠封鎖提升競爭力。

蔡明忠也說，今年國際政經變數多，關稅、匯率談判及台幣升值都可能帶來壓力，台幣升破30已很有感，產業界普遍憂心升值太快，希望台幣未來能緩步升值，否則會讓廠商措手不及。

針對未來規劃，富邦媒指出，今年啟動「納百川計劃」，攜手優質品牌與供應商，拓展商品深度與廣度，強化選品豐富度與價格競爭力，「mo店+」的商家也已經突破7000家、商品數逾250萬件，加速多元零售生態擴張，為營運注入長期成長動能。

富邦媒今日也通過去年度財報，決議每股配發13.3元，包括現金12.8元（盈餘配息12.3元、法定公積0.5元）與資本公積配股0.5元，配發率達97.15%，展現穩健營運與對股東的承諾。

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