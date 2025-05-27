鋼聯股東會林才翔任董座 四大方向拓展新藍海

鋼聯今日舉行股東會，總經理林才翔（左二）接任董事長職務，未來朝四大方向拓展新藍海。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕台灣鋼聯（6581）今（27）日召開股東會，並進行董事改選，現任總經理林才翔當選新任董事長。林才翔表示，過去30年鋼聯將資源再利用超過281萬噸廢棄物，回收超過100萬噸氧化鋅，未來將從4大方向拓展鋼聯新藍海策略，包含導入AI資訊系統以利精準投料、持續節能減碳、拓展再利用項目、推動多元化經營模式，持續以循環再利用為核心，致力成為資源循環領域的領導者。

台灣鋼聯去年營收23.78億元、稅後淨利8.31億元、每股稅後盈餘（EPS）7.47元，現金股利每股6元。林才翔指出，今年受美國關稅政策影響，全球市場不確定性增加，且因需求偏弱、國際鋅價約落在2600-2700美元，所幸今年4月公布的2025年長約加工費大幅下滑，為五十年來最低，對台灣鋼聯氧化鋅產品售價及公司營收有正向助益。

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他表示，鋼聯將持續強化廢棄物再利用業務的優勢，帶動營收成長動能，其他廢棄物業務目前與公民營焚化廠與科技廠合作，積極申請許可，加強在具熱值廢棄物及水洗後焚化飛灰再利用方面的業務發展，預期可增加收受的廢棄物種類及數量，目前已有多樣廢棄物達環評核可上限，已提送環評變更，擴大多項廢棄物核可量。

至於子公司台鋼資源也積極發展安定化業務，林才翔指出，去年安定化製程處理量已達17萬噸，更將安定化後產品應用延伸至混凝土市場，依據規劃，今年混凝土銷售目標較去年度增加，未來將持續推廣無水泥低碳CLSM，以生產100%循環資源為材料，以無水泥低碳CLSM技術做為未來發展亮點，在綠色建材市場展現創新實力。

此外，鋼聯今年將展開第2期屋頂太陽能建置計畫，建置面積擴展至子公司台鋼資源，預計新增容量達3831KW，預期2026年底前完成設置並發電。林才翔也說，面臨碳費徵收及電力成本增加，此舉不僅有助於生產綠電、節能減碳，更體現出公司於綠色轉型上的布局。

台灣鋼聯也表示，持續拓展新廢棄物業務，目前建置中的龍井水洗廠未來將提供本廠產品焚化廠焚化飛灰水洗服務及再利用服務，預計於2027年正式營運；未來，台灣鋼聯將持續優化生產流程、推動技術創新，並積極擴大綠色能源與智慧製造的佈局，以實現企業營運與永續發展的雙重目標。

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