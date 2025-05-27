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美國關稅、台幣升值雙重夾擊 5月消費信心創逾一年新低

2025/05/27 12:40

中央大學台經中心今天公布5月消費者信心指數，總指數連續9個月下跌來到64.93點。（中央社資料照）中央大學台經中心今天公布5月消費者信心指數，總指數連續9個月下跌來到64.93點。（中央社資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕中央大學台經中心今天公布5月消費者信心指數，總指數連續9個月下跌來到64.93點，月減3.28點，並創下2024年5月以來新低。中央大學經濟系教授吳大任表示，在對等關稅、新台幣升值雙重夾擊下，消費者對出口廠商的獲利產生疑慮。

消費者信心指數以100作為榮枯線，低於100表示偏向悲觀，高於100則偏向樂觀。本次調查中，6項分項指標全數下跌，包含：物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財。若從絕對水準來看，6項指標全數偏向悲觀。

其中，受到美國對等關稅影響，下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，為26.82點，月減11.82點，同樣創下2024年5月以來新低。值得注意的是，與房市信心相關的指標，例如「購買耐久性財」、「房地產指數」，分別創下近4年和近5年新低。

台灣政府正和美國就對等關稅談判，吳大任指出，目前政府和智庫都相對樂觀，認為有機會談到15%左右，但從最近英國的談判結果來看，英國對美國是貿易逆差國，最後的談判結果卻仍有10%，而台灣對美國是貿易順差國，今年第一季因為拉貨效應又創新高，若想把對等關稅從原先的32%降到15%，他認為「困難度頗高」，若能談到20%，已是不錯的結果。

但吳大任直言，即便能談到20%，對台灣出口也影響巨大，出口廠商現在除了面臨關稅壓力，還面對新台幣升值的壓力，以AI伺服器組裝廠來說，毛利僅10%以下，過去賺錢是因為出貨量大，但現在因為關稅成本、新台幣升值，毛利可能由正轉負，量越大反而賠越多，這些公司的基本面就會出問題。

吳大任強調，消費者信心不佳，並不是針對現在的狀況，而是擔憂未來雙重夾擊下，這些廠商的獲利可能由正轉負，反映到股價上，因此消費者對下半年比較沒有信心。

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