環團盤點企業排碳 石化及半導體為大戶、逾9成無中期減碳目標

綠色公民行動聯盟與台灣氣候行動網絡研究中心（TCAN）合作調查，27日上午公布上市櫃及排碳大戶氣候績效盤點。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕2050淨零轉型任務嚴峻，環保團體鎖定台灣1829家上市櫃公司及排碳大戶的氣候績效，其中承諾淨零僅181家占10％，且逾9成無中期減碳目標，但製造部門溫室氣體排放量佔全國總量48.44％是主要來源，前十大碳排企業占總量也高達37.16％，呼籲政府針對石化與半導體制定減碳戰略。

綠色公民行動聯盟與台灣氣候行動網絡研究中心（TCAN）合作調查，今（27日）上午公布上市櫃及排碳大戶氣候績效盤點，綠色公民研究員柯乾庸表示，1829家上市櫃公司中僅181家承諾淨零，占比10％仍有進步空間，且僅8.8％設2030到2035年的中期減碳目標，逾9成無承諾，顯示企業缺乏積極性。

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柯乾庸說，2023年台灣製造部門溫室氣體排放量佔全國48.44％，是主要來源，其中前10大排碳企業分別是：台塑石化、中鋼、台積電、中龍鋼鐵、台塑工業、台化、中油、南亞、台泥、亞泥；10家排放占全台總量37.16％，光台塑石化就貢獻全國9.4％碳排，而台積電因持續擴廠也導致排碳大幅上升，呼籲石化業、半導體業需積極減碳。

TCAN研究員林怡均指出，細究遭列管的42家石化業與33家半導體業碳排大戶，雖7、8成有承諾2050淨零與2030中期減量目標，但22家石化業宣布低於國家減碳目標24％，節能與綠能方面，逾6成目標僅停留在法規要求的1％，也未使用再生能源，呼籲業者調整策略，而政府除了大推半導體維持國際競爭力，也要重視其能號、用水與碳排問題。

綠色公民副秘書長曾虹文表示，前11家排碳企業大戶扣除台積電、中油與鋼鐵業，其他家也都是「燃煤大戶」，舉例台塑集團2023年煤炭使用量1013萬噸，接近台中火力發電廠1年用煤量1200萬公噸，呼籲外界關注中火空污，也要關注台塑用煤情況。另也統計出有76家空污高的工廠就鄰近學校、醫院、人口稠密區。

TCAN總監趙家緯表示，台灣碳費過低一噸才300元，再加上自主減量計畫可取得優惠費率，但相關減碳標準太過寬鬆，無法達到讓排碳企業將製程汰舊換新，目前費率2年檢討一次，呼籲進一步加嚴。

環團今也訴求，企業應提出更積極中期減碳目標及再生能源規劃，金管會須強化ESG資料揭露與品質，經濟部針對石化業提出淨零戰略並監督檢核、重視半導體產業碳排增長問題，政府也要儘速訂出「製造部門脫煤時程」。

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