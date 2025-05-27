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併購芝浦電子 國巨董座陳泰銘：過程中有「兩大關鍵」

2025/05/27 11:45

併購芝浦電子，國巨董座陳泰銘表示，期待獲得台日社會祝福。（記者張慧雯攝）併購芝浦電子，國巨董座陳泰銘表示，期待獲得台日社會祝福。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件大廠國巨（2327）二度調高收購芝浦電子的價格至每股6200日圓，董事長陳泰銘表示，在推動策略合作案的過程中，國巨一向抱持著不屈不撓的精神，並持續樂觀地朝著目標邁進，但有兩大關鍵，第一是希望獲得主管機關與股東的支持，第二是期待獲得台灣與日本社會的正面祝福。

國巨5月9日再宣布調高收購芝浦電子的價格，公開收購價每股來到6200日圓，這也是國巨二度調高收購價，較原先每股4300日圓高出44%，整體收購規模接近200億元。

由於日本業界高度關注此併購案，陳泰銘於股東會後也表示，在推動策略合作案的過程中，國巨一向抱持著不屈不撓的精神，並持續樂觀地朝著目標邁進。不過，要促成這樣的合作，有兩個關鍵條件：第一，最重要的是要獲得主管機關與股東的支持；第二，期望能得到台灣與日本社會的正面祝福。

他指出，國巨會以誠懇且專業的態度，與其他國家的合作夥伴攜手前進，過去曾經歷許多大大小海外的併購案，至今在全球累積超過27萬個企業客戶，希望透過這次併購案，能把芝浦電子的技術與產品引入這個國際平台，拓展更廣闊的應用與市場。

陳泰銘解釋，國巨目前的商業模式，並非只是販售單一電子零組件，而是提供完整的解決方案（solution）給全球客戶，而芝浦的保護元件，有潛力補足國巨產品線的拼圖，進一步強化整體方案的完整性。

他也認為，國巨與傳統只提供單一零組件的供應商不同，提供的是整體解決方案，這樣的商業模式，特別在全球面臨地緣政治、關稅障礙與供應鏈波動的情況下，展現出更強的韌性與附加價值，從過去幾年的數據可以看出，在技術、產品與客製化服務方面的佈局，讓國巨毛利率得以維持穩定且優於市場平均。

陳泰銘特別強調，以營業利益率來看（即毛利率扣除營業費用率），國巨的表現也堪稱是業界數一數二的，主要就是國巨清楚定位自己在提供的是解決方案，而非單純的零件銷售，在解決方案導向的模式中，價格固然重要，但技術與服務所帶來的價值，遠遠超過價格本身。

他表示，正因為這樣的經營策略與轉型，國巨在同業中能夠保持競爭優勢，也讓財務體質持續強健，為未來的成長奠定穩固基礎。

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