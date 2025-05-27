穆迪維持中國主權評級「A1」 和負面展望不變

國際信用評等機構「穆迪（Moody's）」維持中國主權信用評級「A1」和負面展望不變。（示意圖，彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際信用評等機構「穆迪（Moody's）」週一（26日）出具報告，宣布維持中國主權信用評級「A1」和負面展望不變。

綜合媒體報導，美國近來和多國啟動談判，暫緩執行高關稅政策，令貿易緊張暫時有所紓緩，但全球貿易活動仍存在眾多不確定因素，各地區可能會施加更多貿易壁壘措施。

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鑒於不確定的貿易政策環境對中國經濟增長水準和增長質量構成下行風險，穆迪預期，中國對其他地區的貿易活動，將面臨較年初更高的關稅，並預料中國GDP增長將在2023年前會減慢到3.5%~4%，因此決定維持中國「A1」評級。

而維持對中國的負面展望不變理由，穆迪表示，是因為擔心中國與主要貿易夥伴的緊張關係，恐對其信用狀況產生長期負面影響。

對此，中國財政部今（27日）做出回應，認為穆迪維持中國評級及展望不變的決定「積極反映了中國經濟的前景」，並透露後續將推出一系列增量政策和存量政策，為經濟高質量發展提供堅實支撐。

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