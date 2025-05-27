裕隆嚴陳莉蓮：替日本三菱代工電動車 明年可出口到澳紐

裕隆（2201）汽車今天召開股東會，裕隆董事長嚴陳莉蓮表示，面對關稅議題所帶來的挑戰，公司將積極應對，堅守深耕多年的台灣市場，並整合在地供應鏈，實現產業升級與技術創新。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）汽車今天召開股東會，裕隆董事長嚴陳莉蓮表示，面對關稅議題所帶來的挑戰，公司將積極應對，堅守深耕多年的台灣市場，並整合在地供應鏈，實現產業升級與技術創新。

嚴陳莉蓮表示，去年裕隆旗下NISSAN與LUXGEN兩大品牌總提車台數為2萬9,122輛，成長6.4%，裕隆汽車營收259億元，每股盈餘3.78元，即使面對產業環境的挑戰，仍然努力維持穩定的營運績效。

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在汽車事業方面，公司致力於拓展新能源車事業，納智捷電動車以更完整的產品組合與充電便利性，持續為車主創造好的用車體驗；此外，也與策略夥伴合作爭取電動車外銷代工訂單，目標明年就可供車給日本三菱汽車出口到澳洲及紐西蘭市場。

在生活事業方面，去年新店裕隆城商場第一個完整營業年度，全年營收超過55億元，累計來店客突破1,000萬人次，目前已成為新店的核心商圈，未來將積極推動其他土地資源活化，發揮資產最大效益、促進地方繁榮發展，持續為公司挹注更多的獲利動能。

至於耕耘多年的儲能業務，公司將在既有的自主儲能產品開發驗證及量產基礎上，以通過國際級安規認證的高品質、高安全性，努力爭取儲能市場商機，未來環境仍充滿挑戰，裕隆汽車會持續強化企業競爭力，為股東創造更大效益。

裕隆今天也改選董事，當選董事分別為嚴陳莉蓮、姚振祥、林信義、張樑、許國興、廖建順；獨立董事當選人分別為楊雲驊、歐嘉瑞、張敏蕾。

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