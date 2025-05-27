晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

裕隆嚴陳莉蓮：替日本三菱代工電動車 明年可出口到澳紐

2025/05/27 10:45

裕隆（2201）汽車今天召開股東會，裕隆董事長嚴陳莉蓮表示，面對關稅議題所帶來的挑戰，公司將積極應對，堅守深耕多年的台灣市場，並整合在地供應鏈，實現產業升級與技術創新。 （記者楊雅民攝）裕隆（2201）汽車今天召開股東會，裕隆董事長嚴陳莉蓮表示，面對關稅議題所帶來的挑戰，公司將積極應對，堅守深耕多年的台灣市場，並整合在地供應鏈，實現產業升級與技術創新。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）汽車今天召開股東會，裕隆董事長嚴陳莉蓮表示，面對關稅議題所帶來的挑戰，公司將積極應對，堅守深耕多年的台灣市場，並整合在地供應鏈，實現產業升級與技術創新。

嚴陳莉蓮表示，去年裕隆旗下NISSAN與LUXGEN兩大品牌總提車台數為2萬9,122輛，成長6.4%，裕隆汽車營收259億元，每股盈餘3.78元，即使面對產業環境的挑戰，仍然努力維持穩定的營運績效。

在汽車事業方面，公司致力於拓展新能源車事業，納智捷電動車以更完整的產品組合與充電便利性，持續為車主創造好的用車體驗；此外，也與策略夥伴合作爭取電動車外銷代工訂單，目標明年就可供車給日本三菱汽車出口到澳洲及紐西蘭市場。

在生活事業方面，去年新店裕隆城商場第一個完整營業年度，全年營收超過55億元，累計來店客突破1,000萬人次，目前已成為新店的核心商圈，未來將積極推動其他土地資源活化，發揮資產最大效益、促進地方繁榮發展，持續為公司挹注更多的獲利動能。

至於耕耘多年的儲能業務，公司將在既有的自主儲能產品開發驗證及量產基礎上，以通過國際級安規認證的高品質、高安全性，努力爭取儲能市場商機，未來環境仍充滿挑戰，裕隆汽車會持續強化企業競爭力，為股東創造更大效益。

裕隆今天也改選董事，當選董事分別為嚴陳莉蓮、姚振祥、林信義、張樑、許國興、廖建順；獨立董事當選人分別為楊雲驊、歐嘉瑞、張敏蕾。

l

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財