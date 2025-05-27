黃崇仁缺席力積電股東會，通過不分派盈餘等案。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠力積電（6770）今召開股東會，董事長黃崇仁有事未出席，由副董事長謝再居代為主持，為時近半小時順利表決通過所有議案，因考量景氣與銅鑼新廠需投資支出，加上去年虧損，力積電股東會通過不分派盈餘等案。

力積電面臨成熟製程的競爭壓力，去年營收447.25億元，稅後虧損67.77億元，每股稅後虧損1.64元，為台系四家晶圓代工大廠，唯一虧損的一家，但期末未分配盈餘約達154.95億元。謝再居表示，因銅鑼新廠需投資支出，加上去年虧損，決定今年保留盈餘，不配發給股東與員工等。

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力積電總經理朱憲國表示，為了避免與中國殺價競爭，力積電除了邏輯代工、記憶體代工之外，已積極轉型到AI相關的配到產品線，開發整合邏輯製程與記憶體的WoW 3D堆疊技術，提供邊緣運算解決方案，並獲多家國際大廠採用及試產，銅鑼新廠將以WoW 3D代工業務為主軸，力積電未來將3D AI Foundry與FAB IP納為新營運要項。

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