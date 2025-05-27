晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

黃崇仁缺席力積電股東會 通過不分派盈餘等案

2025/05/27 10:15

黃崇仁缺席力積電股東會，通過不分派盈餘等案。（記者洪友芳攝）黃崇仁缺席力積電股東會，通過不分派盈餘等案。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠力積電（6770）今召開股東會，董事長黃崇仁有事未出席，由副董事長謝再居代為主持，為時近半小時順利表決通過所有議案，因考量景氣與銅鑼新廠需投資支出，加上去年虧損，力積電股東會通過不分派盈餘等案。

力積電面臨成熟製程的競爭壓力，去年營收447.25億元，稅後虧損67.77億元，每股稅後虧損1.64元，為台系四家晶圓代工大廠，唯一虧損的一家，但期末未分配盈餘約達154.95億元。謝再居表示，因銅鑼新廠需投資支出，加上去年虧損，決定今年保留盈餘，不配發給股東與員工等。

力積電總經理朱憲國表示，為了避免與中國殺價競爭，力積電除了邏輯代工、記憶體代工之外，已積極轉型到AI相關的配到產品線，開發整合邏輯製程與記憶體的WoW 3D堆疊技術，提供邊緣運算解決方案，並獲多家國際大廠採用及試產，銅鑼新廠將以WoW 3D代工業務為主軸，力積電未來將3D AI Foundry與FAB IP納為新營運要項。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財