COVID-19疫情升溫 泰博快篩試劑擴大生產

為避免快篩試劑斷炊，泰博擴大生產旗下「福爾威創 家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，已完成30萬劑。（圖:擷取自泰博官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕近期COVID-19疫情再度升溫，快篩需求明顯攀升。國內快篩試劑大廠泰博科技（4736）今宣布旗下「福爾威創 家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」正積極擴大生產，並已啟動全台通路鋪貨計畫，讓民眾可快速、便利取得快篩產品。

泰博表示，該款快篩試劑已通過衛福部食藥署專案核准，具備高靈敏度與準確率，最快幾分鐘內即可顯示檢測結果，協助民眾即時篩檢、降低傳播風險。

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為滿足市場需求，泰博於5月底完成30萬劑生產，並預計於6月1日至6月7日間再生產50萬劑，之後每週可生產50萬～100萬劑，視市場需求量隨時調整，確保供貨穩定。

泰博同步啟動通路鋪貨作業，民眾可於多數大型連鎖藥局通路以及便利商店與連鎖通路買到泰博快篩試劑。

泰博提醒，若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，或與確診者有接觸史，應儘速使用快篩試劑檢測，並配合醫師診斷指引採取後續措施，共同強化社區防疫網。

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