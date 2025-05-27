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超級有錢人狂囤「實體金條」! 亞洲「這國」成富豪藏金熱門地

2025/05/27 13:50

越來越多的超級富豪，將購買的實體黃金存放至新加坡。（彭博）越來越多的超級富豪，將購買的實體黃金存放至新加坡。（彭博） 

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著經濟和地緣政治不確定性擾亂市場，愈來愈多超級富豪將實體黃金移往海外，新加坡正成為富豪藏金的熱門地點。據《CNBC》報導，越來越多超級富豪選擇購買「實體金條」，並將黃金轉移到新加坡存放。

對此，The Reserve創辦人格思恩（Gregor Gregersen）解釋，超級富豪選擇購買「實體金條」，而非僅在帳面上持有的「紙上」黃金，是因為他們不希望過度擔心價格波動，而且無須忍受機構倒閉時「紙黃金」變「廢紙」的風險。

據報導，這座名為「堅儲城」（The Reserve）的6層樓建築，位置靠近新加坡機場，裡面擁有數十個私人金庫和一個高聳的儲藏室，儲藏室內排列著數千個保險箱，堆疊高達三層樓，儲存價值約15億美（約新台幣449億元）黃金和銀條。

格思恩表示，今年前4個月，這座貴金屬儲存庫接到的黃金和白銀儲存訂單比去年同期大增88%。 該公司同時也銷售金條和銀條，上述同期間銷量暴增200%。

格思恩向《CNBC》表示，許多高淨值客戶正在關注關稅、世界變化以及地緣政治不穩定的可能性。他們將實體黃金存放在新加坡，只要是考量安全的司法管轄區，交由值得信賴的機構管理，這種想法正成為一種大趨勢。格思恩補充說，90%的新訂單來自新加坡以外。

貴金屬精煉和貿易公司MKS Pamp的研究和金屬策略主管Nicky Shiels表示，新加坡被視為「東方日內瓦」，享有政治和經濟相對穩定的安全管轄區的美譽。

據報導，金價今年來頻創新高，反映美中貿易緊張情勢、美國資產在4月遭拋售，資金湧入黃金避險。黃金現貨價格27日盤中報每英兩3341美元，一些市場觀察人士認為明年金價可能衝上每英兩5000美元的天價。

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