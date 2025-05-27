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遠東徐旭東感冒了 兒子徐國安首度主持裕民股東會

2025/05/27 09:48

裕民今日舉行股東會，圖中為遠東集團董事長徐旭東兒子、裕民副董事長徐國安。（記者王憶紅攝）裕民今日舉行股東會，圖中為遠東集團董事長徐旭東兒子、裕民副董事長徐國安。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕裕民（2606）今天舉行股東常會，遠東集團董事長徐旭東兒子、裕民副董事長徐國安首度主持股東會，他說，董事長徐旭東因為感冒不能出席，「大家都知道他是超人，但感冒超過超人負荷能力，他狀況非常好，很快就會回歸」。

徐國安首先以中文向大家問好，而後用英文指出，全球需求疲軟，中國和印度的增長比預期要慢，而美國、中國關稅和當前的貿易政策正在擾亂計劃，且俄烏戰爭、印度/巴基斯坦緊張局勢，和中東衝突正在破壞貿易路線的穩定，另外，歐盟即將推出的ESG碳定價。

徐國安表示，在散裝市場方面，船舶增長超過了貨物需求，而老化的港口基礎設施，造成瓶頸，但裕民有很好的方法應對負面狀況，裕民會表現得越來越好，絕對可以克服未來挑戰，也會變得更強壯。

徐國安說，8個月前就已經面對好這些挑戰，增加長期客戶合約，保留現金存量、持續現代化設備，讓船舶變得更智慧，也讓經營市場變得更多角化、發展風能服務、開展天然氣綠化運輸。

裕民評估，目前雖第一季營運表現相對疲弱，但市場行情在第二季已經有較好的復甦，裕民船隊的新型船舶在日租金，通常可以有優於市場行情水準，第二季營運應會顯著較第一季回升，美元貶值對裕民獲利影響也有限，目前FFA（遠期運費協議）一年期行情落在1.8-1.9萬美元左右，整體需求不需看淡，全年評估獲利仍然穩健。

裕民指出，積極推動低碳航運與智慧轉型，2024年至目前已交付3艘極限靈便型散貨輪與1艘新型水泥船，；另簽署11艘新船訂單（6艘極限靈便型、4艘海岬型、1艘LNG運輸船），將於2026年起陸續交付。至2025年第一季，94%船隊為環保節能船，平均船齡僅6.8年，顯著優於市場平均12.6年。

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