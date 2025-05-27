川普再嗆哈佛大學 放話要砍30億美元資金

美國總統川普（Donald Trump）。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週一（26日）擴大對哈佛大學（Harvard University）的攻擊，威脅要取消30億美元（約新台幣896.8億元）的資金，並批評該校的一些外國學生是「激進的瘋子」。

《金融時報》報導，川普表示，他將考慮撤走哈佛大學的資金，並將這筆錢轉而供給美國的職業學校。川普在真實社群（Truth Social）平台寫道，這對於美國來說是一項多麼偉大的投資，而且美國迫切需要它。

請繼續往下閱讀...

在另一篇貼文中，川普嚴厲批評了哈佛的國際學生，並稱，他正在等待哈佛大學提供「外國學生名單」，以便美國政府確定有多少「激進的瘋子」和「麻煩製造者」不應該被允許回到美國。

這些言論加劇了川普自今年1月就任美國總統以來對哈佛大學的攻擊，其中包括凍結該校超過22億美元（約新台幣657.6億元）的聯邦撥款。

川普也威脅要取消哈佛大學的免稅地位，呼籲對外國捐款進行調查。今年4月，川普政府要求對哈佛大學的管理進行嚴格監督，其中包括教職員的任命。哈佛大學則對此提起訴訟。

常春藤盟校已成為川普政府攻擊美國高等教育機構的核心，並引發人們對言論自由受到打壓的擔憂。川普政府還對60多所大學展開調查，指控他們未能解決反猶太主義問題。

由於美國政府取消數十億美元的聯邦醫療、能源和科學撥款，各大學紛紛採取措施，引發整個產業的成本削減。國會共和黨員也採取行動，增加對富裕大學捐贈基金的稅收。

美國總統週一（26日）再度發起攻擊的幾天前，波士頓的一名法官暫時阻止了川普政府禁止哈佛大學招收國際學生的嘗試。哈佛大學已提出動議，並在X平台發文表示，沒有國際學生，哈佛就不是哈佛。

哈佛校長賈伯（Alan Garber）稱，撤銷該校接收國際學生的權利是非法和無理的且具有破壞性，並強調，哈佛大學確實依照法律要求回應了教育部的要求。

川普政府與大學之間的僵局，加劇了美國高等教育教師對研究活動支持，以及吸引國際學生能力的擔憂。一些美國學者也開始考慮移民到加拿大、歐洲和亞洲的大學。川普政府上（4）月吊銷了數千名國際學生的簽證，但隨後又暫時恢復了他們的簽證。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法