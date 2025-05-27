美日歐債殖利率狂升 BIS：各國必須抑制債務持續成長

國際清算銀行總裁卡斯騰斯（Agustin Carstens）。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際清算銀行（BIS）總裁卡斯騰斯（Agustin Carstens）週二（27日）表示，全球各國政府必須抑制公共債務「持續」成長，因為更高的利率使一些國家的財政路徑難以維持。

《路透》報導，在全球金融危機後利率維持在低點，在這個時候巨額赤字和高額債務似乎是可以持續的，這使得財政當局可以避免做出削減支出或提高稅收等艱難的選擇。

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卡斯騰斯在日本央行（BOJ，日銀）於東京主辦的一次會議上發表演說時表示，超低利率的時代已經結束，財政當局只有很短的時間來整頓內部秩序，否則大眾對於他們承諾的信任就會開始動搖。

卡斯騰斯指出，市場已經意識到一些發展路徑不可持續。並警告，面對龐大的失衡，金融市場可能突然變得不穩定，這就是為什麼許多經濟體現在需要開始整頓財政，勉強應付是不夠的。

卡斯騰斯做出警告之際，美國、日本和歐洲債殖利率近期穩定上升，部份原因是市場預期這些國家的政府將透過增加債務來增加支出。

卡斯騰斯表示，公共債務違約可能破壞全球金融體系，威脅貨幣穩定，因為各國央行可能被迫為政府債務提供資金，導致財政政策凌駕於貨幣政策之上。最終結果將是通膨上升和匯率大幅貶值，基於這些考量，財政當局必須抑制公共債務的持續成長。

國際清算銀行的目標是呼籲各國央行之間的國際貨幣、財政合作，有「央行的央行」之稱。

卡斯騰斯表示，由於人口老化、氣候變遷和國防支出增加，許多國家將面臨增加公共支出的壓力。財政當局必須提供透明可信的途徑來保障財政償付能力，最好以更強而有力的財政框架為基礎。卡斯騰斯強調，他們必須履行承諾，中央銀行不能成為唯一的選擇。

對於貨幣政策，卡斯騰斯表示，不應該期待央行在「非常短的時間和狹窄的範圍內」穩定通膨。這一點尤其重要，正如最近發生的事件所表明，通膨在一定程度上取決於央行無法控制的因素。

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