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各國央行加速脫手！美元佔全球外匯儲備比重創30年新低

2025/05/27 10:00

各國央行主動拋售美元，導致美元佔全球貨幣儲備比重創1994年以來新低。（路透）各國央行主動拋售美元，導致美元佔全球貨幣儲備比重創1994年以來新低。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受美國不穩定經濟政策的困擾，全球投資者近幾個月一直在減少對美元資產的投資，美元目前約佔全球外匯儲備58%、創1994年以來最低紀錄，但仍高於歐元的20%占比。

《路透》報導，歐洲央行（ECB）行長拉加德（Christine Lagarde）週一表示，投資人看待美國和美元方式出現轉變、為「全球歐元時刻」創造了重大契機，歐洲將更能夠掌控自己的命運。如果各國政府能夠加強歐元區金融和安全架構，歐元可能成為美元的可行替代品，為20個成員國帶來巨大利益。

全球最大的獨立金融諮詢和資產管理機構之一deVere Group的觀點指出 ，數據顯示，各國央行正加速努力減少對美元的依賴。

deVere執行長格林表示，美元最大的優勢之一，是能夠持續維持赤字而不受立即懲罰，但這能力將開始消失。目前美元仍然佔據全球儲備的主導地位，但這種主導地位開始顯得有些自滿。

格林認為，全球金融體系正在快速演變，當美國還在固守過去時，其他國家卻在為不同的未來做準備。

目前美元佔全球外匯儲備的58%左右，而20年前這一比例仍超過70%。 2022年美元儲備下降一半以上，是各國央行主動拋售的結果，而非市場波動。這不是被動的投資組合再平衡，而是一個有意識的轉變。

《彭博》日前報導，ECB副總裁德金多斯（Luis de Guindos）表示，歐洲若能加大經濟與金融系統的整合力道並消除監管漏洞，歐元可能在幾年內成為替代儲備貨幣。

新加坡銀行（Bank of Singapore）首席經濟學家Mansoor Mohi-​uddin去年11月在英國金融時報撰文指出，美元不排除會在未來4年創歷史新低。

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