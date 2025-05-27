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市場無感？OPEC+八國突襲提前開會 國際油價變動不大

2025/05/27 08:28

國際油價週一（26日）持穩。（路透）國際油價週一（26日）持穩。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（26日）持穩，市場聚焦於8個曾承諾額外自願減產的OPEC+成員國，將提前在5月31日召開會議，時間較原定計劃提前一天。

美國紐約西德州中級原油期貨最新交易價為每桶61.53美元，與前一交易日持平。

布蘭特原油期貨下跌4美分，收於每桶64.74美元。

由於適逢美國陣亡將士紀念日假期，市場交投清淡。

3位OPEC+消息人士週一告訴《路透》會議日期的變更。該會議預計將針對7月的產量安排作出決定，而根據《路透》先前報導，7月將可能再增產每日41.1萬桶。

這次會議與原定在5月28日舉行、以俄羅斯為首的OPEC+線上部長級會議無關。根據俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）週一表示，OPEC+尚未就再增加每日41.1萬桶產量進行討論。

Commodity Context通訊創辦人約翰斯頓（Rory Johnston）表示：「目前市場似乎對此已感到疲乏」，他補充說，投資人和交易員雖然仍在觀望OPEC是否增產，但在有實質結果前，反應會相對保守。

約翰斯頓指出，儘管4月起有排定的增產計劃生效，OPEC的實際產量仍略為下降，這加深了市場的觀望情緒。他說：「現在感覺就像OPEC每隔幾天就想要登上新聞頭條，但市場對這些消息的反應已變得審慎，等待真正具體的動向出現。」

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