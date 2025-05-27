晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

德總理放話：川普貿易戰若升級 歐盟可能報復美科技公司

2025/05/27 09:17

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。（法新社）德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，如果與川普政府的貿易衝突升級，歐盟可能會對對美科技公司進行報復。

《彭博》報導，儘管這名歐洲最大經濟體的元首旨在降低關稅，並緩和與白宮的緊張關係，但梅爾茨表明，歐盟需要保護自身利益，並指出美國在與歐盟的服務貿易中存在順差。

梅爾茨週一（26日）在柏林舉行的WDR歐洲論壇會議上表示，目前歐洲大力保護美國科技公司，包括在稅收方面，但這一情況「可以改變」，不過梅爾茨補充，自己不希望看到衝突升級，仍想要達成共同解決方案。

歐盟與美國之間的貿易談判正處於微妙的時刻，川普上週威脅將從6月1日起對歐盟進口產品徵收50％的關稅，但在週日與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通話後，將關稅最終期限延後至7月9日。

梅爾茨表示，自己完全支持馮德萊恩的作法，並重申自身立場，即德國不會達成任何附加的協議，將允許歐盟處理貿易事務。梅爾茨稱，如果有必要，歐盟將會採取行動。

梅爾茨提到，歐洲不應該做出盲目而混亂的反應，歐盟認為，關稅會對自身造成傷害，但如果已別無選擇，就需要使用這一工具。

川普指出，歐盟利用了美國，呼籲歐盟減少貿易順差，取消加值稅（VAT）等關稅壁壘，並取消對企業的官監管障礙。歐盟則表示，願意與白宮進行談判，但如果無法找到令人滿意的解決方案，將會採取報復措施。

根據彭博經濟計算，川普威脅徵收50％的關稅，將對價值3210億美元（約新台幣9.62兆元）的商品貿易造成衝擊，導致美國GDP下降近0.6％，物價上漲超過0.3％。

為回應川普對部份金屬徵收的關稅，歐盟準備對價值210億歐元（約新台幣7214.5億元）的美國商品徵收報復性關稅，這些關稅已暫停至7月，如果談判破裂，可能會加速實施。

如果談判失敗，歐盟也準備對價值950億歐元（約新台幣3.26兆元）的美國產品徵收額外的關稅。這些措施是針對川普對等關稅和汽車關稅的回應，針對波音（Boeing）的飛機、美國製造的汽車和波本威士忌等產品。

上任前，梅爾茨對於自己與川普建立穩固關係的能力充滿信心，但由於與俄羅斯打交道等一系列分歧，目前的態度已經降溫。在關稅問題上，梅爾茨指出，美國和歐洲的做法不同，從歐洲人的角度來看，這對任何人都沒有好處。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財