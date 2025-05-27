德總理放話：川普貿易戰若升級 歐盟可能報復美科技公司

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，如果與川普政府的貿易衝突升級，歐盟可能會對對美科技公司進行報復。

《彭博》報導，儘管這名歐洲最大經濟體的元首旨在降低關稅，並緩和與白宮的緊張關係，但梅爾茨表明，歐盟需要保護自身利益，並指出美國在與歐盟的服務貿易中存在順差。

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梅爾茨週一（26日）在柏林舉行的WDR歐洲論壇會議上表示，目前歐洲大力保護美國科技公司，包括在稅收方面，但這一情況「可以改變」，不過梅爾茨補充，自己不希望看到衝突升級，仍想要達成共同解決方案。

歐盟與美國之間的貿易談判正處於微妙的時刻，川普上週威脅將從6月1日起對歐盟進口產品徵收50％的關稅，但在週日與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通話後，將關稅最終期限延後至7月9日。

梅爾茨表示，自己完全支持馮德萊恩的作法，並重申自身立場，即德國不會達成任何附加的協議，將允許歐盟處理貿易事務。梅爾茨稱，如果有必要，歐盟將會採取行動。

梅爾茨提到，歐洲不應該做出盲目而混亂的反應，歐盟認為，關稅會對自身造成傷害，但如果已別無選擇，就需要使用這一工具。

川普指出，歐盟利用了美國，呼籲歐盟減少貿易順差，取消加值稅（VAT）等關稅壁壘，並取消對企業的官監管障礙。歐盟則表示，願意與白宮進行談判，但如果無法找到令人滿意的解決方案，將會採取報復措施。

根據彭博經濟計算，川普威脅徵收50％的關稅，將對價值3210億美元（約新台幣9.62兆元）的商品貿易造成衝擊，導致美國GDP下降近0.6％，物價上漲超過0.3％。

為回應川普對部份金屬徵收的關稅，歐盟準備對價值210億歐元（約新台幣7214.5億元）的美國商品徵收報復性關稅，這些關稅已暫停至7月，如果談判破裂，可能會加速實施。

如果談判失敗，歐盟也準備對價值950億歐元（約新台幣3.26兆元）的美國產品徵收額外的關稅。這些措施是針對川普對等關稅和汽車關稅的回應，針對波音（Boeing）的飛機、美國製造的汽車和波本威士忌等產品。

上任前，梅爾茨對於自己與川普建立穩固關係的能力充滿信心，但由於與俄羅斯打交道等一系列分歧，目前的態度已經降溫。在關稅問題上，梅爾茨指出，美國和歐洲的做法不同，從歐洲人的角度來看，這對任何人都沒有好處。

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