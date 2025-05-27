川普政策反覆無常 拉加德：歐元國際地位有望提升

歐洲央行總裁表示，美總統川普反覆無常的政策，為歐元強化自身國際地位提供了「絕佳機會」。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）表示，美國總統川普反覆無常的政策，為歐元強化自身國際地位提供了「絕佳機會」，並讓歐元區享受更多至今為止為美國保留的特權。

《彭博》報導，拉加德在柏林發表演說時表示，如果各國政府能夠解決長期以來限制歐盟經濟潛力發展的問題，他們將獲得更低的借貸成本，以及免受貨幣波動和制裁的影響。拉加德指出，正在發生的變化，為「全球歐元時刻」創造了機會，這是歐洲更好掌控自身命運的絕佳機會，但這不是輕易就能得到的特權，歐洲必須努力爭取。

請繼續往下閱讀...

這些發言表明，歐洲地區的政策制定者正試圖將川普對全球貿易和美國機構的攻擊轉化為自己的優勢。這種願望得到了投資人的鼓勵，他們因關稅問題拋售美元，此舉提振了歐元，拉加德先前稱此舉「違反直覺」，但相當合理。

拉加德週一回顧了美國之前的行動可能挑戰美國作為主要準備貨幣地位的情況，包括美國前總統尼克森（Richard Nixon）在1970年代暫停與黃金的兌換。雖然當時國際上沒有強力的替代品，但今天有了歐元，美國以外的另一種國際貨幣。

歐央在最新的報告中指出，到2023年，歐元的國際地位「基本穩定」。拉加德也強調了提升歐元全球地位的3個關鍵領域。

首先，拉加德呼籲，透過堅定不移的致力於開放貿易並以安全能力為支撐，建立堅實可信的地緣政治基礎。其次，拉加德一再呼籲完善單一市場、扶植新創公司、削減監管、建立儲蓄和投資聯盟，但這些方面的進展一直緩慢。

拉加德也重申，歐洲應該為包括國防在內的措施提供更多聯合資金，這是另一個在政治上有爭議的想法。拉加德表示，這方面的進展代表投資人將擁有更深厚的證券儲備可供利用。經濟邏輯表明，公共產品需要共同出資，這種聯合資金可以為歐洲逐步增加安全資產供應提供基礎。

最後，拉加德提到，歐洲必須展現出維護強大法律和制度基礎的能力，以維護投資人對長期價值的信心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法