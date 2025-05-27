晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普延長歐盟關稅期限、避險需求大降 金價跌近1％

2025/05/27 08:34

週一（26日）黃金價格下跌。（路透資料照）週一（26日）黃金價格下跌。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普放棄自6月1日起對歐盟商品徵收50％關稅的威脅，黃金作為避險資產的需求減少，週一（26日）黃金價格跌近1％。

紐約黃金期貨下跌1％至每盎司3331.90美元；黃金現貨價跌0.8％，報每盎司3332.04美元。

《路透》報導，瑞銀分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）認為，這是一個區間交易日，將價格小幅下跌歸因於川普決定延後對歐盟徵收更高關稅。適逢美國陣亡將士紀念日（Memorial Day），交易活動可能會比較少。週一（26日）美國和英國市場都因為公眾假期而休市。

川普週日（25日）恢復了7月9日的關稅最後期限，以便華府和歐盟進行談判，並達成協議。上週五（23日）在川普再次對歐盟商品發出關稅威脅，並表示，考慮對任何在美銷售但非美國製造的iPhone徵收25％的關稅後，金價創下6週以來最佳單週表現。

史陶諾瓦預估，未來幾個月金價將再度走高，預計將重新測試每盎司3500美元的關卡。受到美關稅政策、地緣政治風險和對美國預算的擔憂影響，花旗銀行週日將黃金0至3個月目標價從每盎司3150美元上調至3500美元。

其他貴金屬方面，白銀跌0.3％，至每盎司33.38美元；鈀金跌0.6％，每盎司987.27美元；鉑金則跌0.6％，至每盎司1088.53美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財