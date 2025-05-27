川普延長歐盟關稅期限、避險需求大降 金價跌近1％

週一（26日）黃金價格下跌。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普放棄自6月1日起對歐盟商品徵收50％關稅的威脅，黃金作為避險資產的需求減少，週一（26日）黃金價格跌近1％。

紐約黃金期貨下跌1％至每盎司3331.90美元；黃金現貨價跌0.8％，報每盎司3332.04美元。

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《路透》報導，瑞銀分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）認為，這是一個區間交易日，將價格小幅下跌歸因於川普決定延後對歐盟徵收更高關稅。適逢美國陣亡將士紀念日（Memorial Day），交易活動可能會比較少。週一（26日）美國和英國市場都因為公眾假期而休市。

川普週日（25日）恢復了7月9日的關稅最後期限，以便華府和歐盟進行談判，並達成協議。上週五（23日）在川普再次對歐盟商品發出關稅威脅，並表示，考慮對任何在美銷售但非美國製造的iPhone徵收25％的關稅後，金價創下6週以來最佳單週表現。

史陶諾瓦預估，未來幾個月金價將再度走高，預計將重新測試每盎司3500美元的關卡。受到美關稅政策、地緣政治風險和對美國預算的擔憂影響，花旗銀行週日將黃金0至3個月目標價從每盎司3150美元上調至3500美元。

其他貴金屬方面，白銀跌0.3％，至每盎司33.38美元；鈀金跌0.6％，每盎司987.27美元；鉑金則跌0.6％，至每盎司1088.53美元。

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