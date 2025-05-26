Senti Bio公司創新療法應用急性骨髓性白血病 臨床一期試驗成效正面

鈺創董事長盧超群（左）之子、美國Senti Bio公司執行長暨共同創辦人盧冠達（右）主導的細胞療法，一期臨床試驗應用於急性骨髓性白血病（AML）患者，取得正面的治療成效。 （鈺創提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕鈺創（5351）董事長盧超群之子、美國Senti Bio公司執行長暨共同創辦人盧冠達今日宣布，在細胞療法領域已有重大突破，成功在美國和澳洲執行的1期臨床試驗應用於多位急性骨髓性白血病（AML）患者，取得正面的治療成效。

盧冠達受台灣玉山科技協會及台灣精準醫療產業協會邀約，將於5月29日參與「細胞治療新科技研討會」，並發表專題演講〈以邏輯閘（Logic-Gated）細胞療法治癒急性白血病（AML）〉，同時參與論壇交流。

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台灣精準醫療產業協會榮譽理事長李鍾熙表示，面對醫療科技的快速革新，細胞與基因治療正引領未來醫療新紀元。台灣精準醫療產業協會攜手台灣玉山科技協會共同舉辦「細胞治療新科技研討會」，將聚焦細胞治療技術的發展現況與產業展望，探討其於癌症臨床應用中的機會與挑戰，並深入介紹Senti Bio公司如何運用Logic-Gated智慧型細胞療法，在急性白血病治療上取得突破。希望結合國際前沿研究與產業趨勢，引領與會者掌握新興醫療科技脈動，思考人類與未來醫療之間的距離，共同探索精準醫療的無限可能。

盧冠達表示，Senti公司開發的SENTI-202是一項針對特定癌細胞的創新療法，已在急性白血病（AML）治療中展現出治癒潛力：在7位接受治療的病患中，有4位達到完全緩解（CR），療效持續時間達至少4至8個月以上。更具指標意義的是，所有出現完全緩解反應的病患皆達到最小殘留疾病（MRD）陰性（依據當地標準檢測），而MRD陰性通常與AML的長期癒後改善高度相關。

盧冠達指出，這項治療核心是「邏輯閘（logic-gated）」基因電路技術，將多重基因編程進自然殺手細胞（NK cell），讓細胞能根據多個標靶決定是否攻擊癌細胞，同時避免傷害正常細胞。這種「自動導航智能細胞療法（Self-Driven Smart Cells）」目前主要應用於難治型或復發型AML，因為傳統細胞療法（如CAR-T）或生物製劑（如抗體藥物）在AML中常因癌細胞與正常造血細胞標記重疊而導致嚴重副作用。這項創新療法透過賦予細胞「智能判斷與自動導航」能力，展現出對癌細胞攻擊之高度選擇性與安全性，為未來癌症精準醫療開啟了全新的發展方向。

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