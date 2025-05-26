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SUM中古車聯盟20週年 啟動數位化佈局

2025/05/26 21:08

匯豐汽車在宜蘭舉辦「SUM20週年永續共榮、智創新局」加盟主大會。（匯豐汽車提供）匯豐汽車在宜蘭舉辦「SUM20週年永續共榮、智創新局」加盟主大會。（匯豐汽車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕匯豐汽車打造的中古車聯盟品牌SUM，今年邁入20週年，匯豐汽車昨天在宜蘭舉辦「SUM20週年永續共榮、智創新局」加盟主大會，並宣佈啟動一連串的數位布局，展現SUM對未來的預判能力與實踐力。

匯豐汽車表示，SUM自2004年創立以來，目標是將全台優質的中古車商及保修串連成綿密的SUM服務網，從買車到養車、換車提供消費者一條龍式服務。

同時推動多項中古車業界首創的服務與創新制度，包括業界首創「無泡水車」、「無重大事故車」、「無引擎車身號碼變造車」、「里程保證車」、「非黃底計程車」的5大保證。

出售前YES車輛認證把關、汽車網實車實價、使用品牌承諾的定型化契約； 交易後更提供引擎、變速箱、方向機、啟動馬達、發電機5大保固，並連結SUM汽車保修聯盟，從售前至售後層層把關。

至今已串連全台405家中古車商及221家保修服務業者，累計中古車銷售台數突破62萬輛、保固台數達42.1萬輛、YES認證查定台數達27.5萬輛、進廠保修台數逾288萬輛，成功扭轉傳統中古車生態。

匯豐汽車表示，為提升消費者購車體驗，SUM啟動數位佈局計劃，「SUM汽車網」有近萬輛的優質中古車供消費者選擇，為提升購車體驗，於今年4月推出汽車網即時諮詢服務，讓消費者可在網站上與車商即時互動。

在實體店面交易上，計畫於今年導入電子化訂單與工單，讓顧客交易資料得以電子化留存，使顧客權宜更有保障。在一連串的數位布局中，SUM展現對未來的預判能力與實踐力。

本次SUM加盟主大會，除回顧品牌20年輝煌里程，更承諾持以「永續共榮 智創新局」目標，引領業界邁向數位化的下一個黃金20年。

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