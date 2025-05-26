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為輝達解套？ 新壽：北市府要求說明T17、T18開發進度今已函覆

2025/05/26 20:51

新壽今證實，上週五北市府來函要求說明T17、T18的開發進度，並已在今天整理函覆北市府。（資料照）新壽今證實，上週五北市府來函要求說明T17、T18的開發進度，並已在今天整理函覆北市府。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕輝達（Nvidia）執行長黃仁勳上週宣布輝達台灣辦公室地點選定為北市士林，市場傳言為北士科T17、T18基地，但兩基地涉及司法爭議以及北市府和新光人壽之間的合約問題。對此，新壽今證實，上週五北市府來函要求說明T17、T18的開發進度，並已在今天整理函覆北市府。

新壽晚間表示，北市府於上週五（5月23日）傍晚來函請本公司說明北士科T17及T18基地之開發進度，本公司立即著手整理相關資料，並經法務及法令遵循單位審閱後，業已依期限於今日（5月26日）函覆北市府。

黃仁勳上週一在COMPUTEX進行專題演說，當中提到，輝達目前在台灣的辦公室太小，但公司成長很快，有很多很棒的工程師，所以要找一個新家、一個更大的地點，經過考慮後，他很高興宣布未來總部將設在北投士林。

新光人壽北士科T17、T18基地面積達4公頃，於2021年取得地上權，新壽當時計畫投資逾140億元興建商辦大樓等建案計畫。

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