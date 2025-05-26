17LIVE強化虛擬主播互動 AI偵測情緒生成浮誇表情

17LIVE系統能自動偵測虛擬主播的情緒，讓虛擬主播即時展現多種浮誇版逗趣表情。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕17LIVE看好虛擬主播（VTuber）市場，除了併購日本虛擬主播公司以豐富虛擬主播IP外，也同步優化平台工具，導入AI技術，以強化虛擬主播應用相關功能。

17LIVE今年推出虛擬主播角色建模工具「V-Create」，近期進一步釋出虛擬主播新功能，系統能自動偵測虛擬主播的情緒，讓主播在直播過程中即時展現多種浮誇版逗趣表情，強化用戶參與度。

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這項AI功能讓原本操作門檻較高的虛擬主播變得更輕鬆易上手，無須專業繪圖與繁複設計，幫助虛擬主播在直播中即時換臉：變換喜、怒、哀、害羞、驚訝等浮誇版表情，展現「人味」，強化粉絲的即時互動體驗。

17LIVE表示，虛擬主播相關業務已成平台未來成長主力之一，2024年虛擬主播業務營收達1100萬美元，年增超過一倍。根據Global Information分析報告估計，至2028年全球虛擬主播市場規模將達到174億美元。17LIVE整合集團AI研發、平台營運與虛擬IP資源，盼未來在內容經濟與AI娛樂應用領域具長線爆發潛力。

為降低虛擬主播進入門檻與招募更多相關內容創作者加入平台，吸引更多虛擬主播加入平台，17LIVE產品及工程團隊一月推出新的虛擬主播角色建模工具「V-Create」，讓同好們能以零成本拼組成屬於自己獨一無二的虛擬主播角色（Ｖ皮）。

為讓用戶觀看虛擬主播內容時，有新的體驗，17LIVE於5月上線新功能「expressions of V-Create」，該技術可在直播中偵測主播情緒，當系統透過網路攝影機或手機鏡頭捕抓到主播面部表情，虛擬角色的頭像與表情將自動進行放大，像是放大版的表情貼圖，藉此強化視覺傳達效果。

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