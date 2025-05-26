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研調預估AI需求刺激 第三季NAND Flash價格漲幅季增10％

2025/05/26 17:44

記憶體模組大廠威剛董事長陳立白。（資料照）記憶體模組大廠威剛董事長陳立白。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕根據研調機構集邦科技（TrendForce）最新調查指出，以北美大廠為主的雲端服務業者（CSP）持續加強AI投資，預期將帶動企業級（enterprise）SSD需求於2025年第三季顯著成長，因成品庫存水位偏低，預期enterprise SSD市場將轉為供應吃緊，支撐價格出現上漲的力道，預估NAND Flash價格季增幅度有機會達10%。

TrendForce指出，今年初因供應商執行保守產能策略，NAND Flash市場逐步轉向供需平衡。四月初美國祭出對等關稅政策，破壞第二季市場的既有節奏，增添價格走勢變數。部分PC製造商於第二季提前加速出貨，但未能有效刺激NAND Flash產品整體出貨，加上零售市場持續面臨下修壓力，供應商更加謹慎控制產能。

TrendForce表示，近期存儲需求轉強，這波成長動能一方面來自NVIDIA GB200等高階AI server陸續出貨；另一方面，今年初開始HDD訂單加量反映企業擴建趨勢，預期全年將持續增長。在CSP的server建置需求維持穩健下，SSD與HDD皆受益於企業資本支出擴張，迎來訂單成長，有助第三季NAND Flash價格漲幅擴大。

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