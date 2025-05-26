貨船傾覆印度海岸73個貨櫃落海失蹤 含危險物質

一艘懸掛利比亞國旗的貨櫃船在印度西南海岸傾覆，船上載有643個貨櫃，落海失蹤的73個貨櫃中，有13個裝有危險物質。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一艘懸掛利比亞國旗的貨櫃船在印度西南海岸傾覆，造成漏油的危險，船上載有643個貨櫃，其中落海失蹤的73個貨櫃中，有13個裝有危險物質。印度當局正緊急採取措施防止環境災難。

印度海岸警衛隊在聲明中表示， 這艘名為MSC ELSA 3 的貨櫃船於週六在距科欽西南約38海浬處開始側傾，並於週日沈沒，船上載有643個貨櫃。73個貨櫃落海，有13個裝有危險物質，包括電石，這種物質遇水會釋放出一種極易燃氣體。貨櫃還含有84.44公噸柴油和367.1公噸燃料油。

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印度海岸警衛隊稱，由於其中一個貨艙進水，該船於週日早上迅速傾覆。海岸警衛隊救了21名船員，海軍救了3名船員。

印度海岸首席部長辦公室在聲明中表示，已向喀拉拉邦沿海地區發出警報，警告浮油可能影響整個海岸線。

印度海岸防衛隊表示，已經啟動污染應變準備程序，並正在與州政府合作應對潛在的洩漏事件。

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