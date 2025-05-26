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川普對非美製智慧手機徵25％關稅 三星Galaxy系列恐漲價40％

2025/05/26 16:49

美國總統川普5月23日表示可能從6月底對蘋果、三星電子等手機廠商的非美製手機徵收25%關稅，分析師指出，三星電子Galaxy系列智慧手機可能漲價30%至40%。（路透資料照）美國總統川普5月23日表示可能從6月底對蘋果、三星電子等手機廠商的非美製手機徵收25%關稅，分析師指出，三星電子Galaxy系列智慧手機可能漲價30%至40%。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普5月23日撂下狠話，揚言可能從6月底左右對蘋果、三星電子等手機廠商的非美國製手機徵收25%關稅。網路科技媒《9to5Google》引述南韓《FNNews》5月25日報導，若美國真的開徵關稅，三星電子Galaxy系列智慧手機可能漲價30%至40%。

報導說，三星電子約50%智慧手機在越南生產，因此，Galaxy系列智慧型手機最快6月就恐面臨美國的「關稅炸彈」。業界預估，若遭課25%關稅，Galaxy系列智慧手機售價恐將調漲30%至40%。

對三星電子而言，目前面臨的最大挑戰就是預計今年下半年推出的全新摺疊機Galaxy Z系列Fold 7和Flip 7，而北美是高階智慧手機的最大市場。

《9to5Google》指出，若美國真的徵收關稅，三星電子定價已經偏高的摺疊機恐變得更昂貴。若三星電子被迫漲價30%，Fold 7售價將上看2500美元（約新台幣7.5萬元）。

不過，這要看川普是否真的實施關稅。之前的關稅若不是暫停、就是獲得削減，估計這次也有可能是如此。

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