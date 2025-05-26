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台積電穩拿Google 3至5年代工 Tensor晶片發威

2025/05/26 15:36

Google的Tensor晶片組將於今年稍晚在Pixel 10系列中首次亮相，但Google顯然已經鎖定未來幾代產品的生產將持續交付台積電代工。（示意圖，彭博）Google的Tensor晶片組將於今年稍晚在Pixel 10系列中首次亮相，但Google顯然已經鎖定未來幾代產品的生產將持續交付台積電代工。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據一份新報告，Google已鎖定「未來3到5年」內至少為Pixel 14 手機生產其Tensor晶片組。Googl與台積電的合作將會延續，至少持續到新款Pixel 14推出階段，也就是台積電將穩拿Google 3至5年的訂單。

首款台積電3奈米製造的Tensor晶片將於今年稍晚在Pixel 10系列中首次亮相，但Google顯然已經鎖定未來幾代產品的生產將持續交付台積電代工。

根據Digitimes報導，Google已與台積電確定了未來3到5年生產Tensor晶片的計劃，其中特別提到了「Pixel 14」。

近日有消息指出，Google美國總部高層數月前訪台時，曾到訪台積電洽談手機SoC出貨事宜。雙方的合作將會持續很多年，至少會持續到新款Pixel 14的階段，也就是大約3到5年後。

報告也重申，由台積電製造並用於Pixel 10的Tensor晶片，將按照預期採用3奈米製程生產。

Google先前已在台灣確定了其下一代晶片的測試設施，據傳將使用聯發科調製解調器，並有望為Tensor G5使用完全定制的ISP 。

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