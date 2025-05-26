明基透析攜手康普 打造全台首座動物血液透析中心

康普動物醫療中心打造全台第一間動物血液透析中心。左起為院長王嘉蘭、明基透析營運長林樹淳、森國聯創董事長黃泰勳、康普動物醫療中心執行長陳姿方。（佳世達提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕明基佳世達集團旗下國產人工腎臟品牌明基透析，正式宣布與康普動物醫療中心合作成立全台首座動物血液透析中心。此一合作將為動物重症醫療領域引入尖端技術，讓更多動物能夠獲得及時且有效的醫療服務，而明基透析也成為國內唯一同時跨足人用及動物用血液透析醫療龍頭企業。

根據研究統計，超過30%的貓和10%的狗患有腎臟疾病，其中腎衰竭是犬貓的主要死因之一。許多毛孩因多重器官衰竭或急性腎損傷而面臨生命危機，但由於高昂的治療費用及醫療設備不足，傳統的間歇性血液透析（IHD）及腹膜透析（PD）都無法滿足需求，讓許多動物醫院及飼主選擇放棄治療。

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為了改變此現狀，明基透析引進動物專用的連續性腎臟替代療法（CRRT）設備及耗材，不僅能進行血液透析、血漿置換與體液移除，更能有效清除血中細胞激素。

透過與康普的合作，以集中收治模式，合理運用護理人力與透析設備，降低治療費用，使這項尖端醫療技術變得可及。康普設有腎臟專科，提供急慢性腎衰竭病程中所需的完整照護，並與腫瘤科權威李繼忠獸醫師合作，改善腫瘤治療過程中的急性腎衰竭副作用。

明基透析董事長黃士修對此次合作充滿期待，他說，2024年台灣新增犬貓數已達23萬隻，然而同年新生兒數卻僅約13萬人，毛孩數量以驚人趨勢成長，相對也需要更專業的醫療照護。透過明基透析的技術與康普動物醫療中心的專業，為寵物的健康提供更加及時且有效的醫療服務。

明基透析營運長林樹淳進一步指出，在此次合作中，明基佳世達集團的多個事業單位也提供高階設備與技術支持，包含華鋒的動物專用超音波、國韶和醫強的高階消毒方案、明基三豐的手術燈和攝影機、搭配明基電通具抗菌效果的電子看板，可即時播放手術影像，並用於院內會議課程討論。這些設備的引入，充分發揮集團資源，提供完整工具協助提升康普的醫療品質，保障寵物的健康。

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