名師解盤》黃文清：靜待輝達財報 震盪整理

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

大家好，今天台股呈現狹幅震盪整理，最後一盤下殺的一個情況。不過，各類股來說的話，漲跌互見，以內需股表現相對強勢。這當中最主要的原因，這一波段部分的科技股這裡的漲幅都相當的大，而且也面臨到從上週開始又有一些關稅上的議題，包括像是在川普提到，可能對於手機課徵關稅，iPhone如果沒有把整個產線給移回美國的話，當然我們認為最終要課徵這麼高的稅額的幅度，其實有他的困難性，這對於接下來通膨的問題、手機的一個價格等都有相當大的一個影響。所以到最後會不會這樣課徵，其實也是值得大家留意的。

那第2的話，就是在後續，我們看從接下來這個禮拜到端午節的休假，也面臨到Nvidia的財報在禮拜四凌晨要公布，所以市場也屏息以待。尤其現在看到整個AI的族群，從長線看當然沒有問題，但是畢竟市場還是擔憂不管是半導體關稅這個議題，還是接下來整體景氣的一個疑慮，這個都需要一定程度時間的釐清。

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另外包括是國家級的對等關稅談判，當然現在看起來是往正面的一個方向來發展，但是各個國家要談的時間點，包括最後能不能夠在暫緩期達成協議，恐怕還是有疑慮，這也是為什麼我們看到可能接下來川普政府會先在國家的層級訂一個關稅來做統籌，那麼後面再有一些談判這些過程，這其實都是一個不確定的因素，也導致於大盤在缺口回補之後，往上漲的一個空間相對就降低。

因此，指數在不管是這個禮拜，或者是走到6月份可能區間整理的格局還是居多，在個股表現的情況之下，可能就看個別公司在這一次財報、法說的內容，以及後續第2季這邊出貨的動能、下半年的一個展望，還有強弱分明。

整體而言，以AI零組件的族群，可以留意的包括像是在相關這些的ASIC概念的族群，或者是在非電子的部分，包括像是今天雖然航運的跌勢相對比較大一些，獲利回吐的賣壓，但是從運價角度來看，從接下來搶運期對於運價相關的一個支撐，其實航運的族群仍舊值得留意。

其他包括像是在重電的族群，雖然我們看到後續整體而言，短期之間，整體的這個股價確實面臨到一個整理的態勢，不過從趨勢上來講，我們當然是認為台電這邊整個預算的支出，完善台灣整體電網的一個效率，這個其實都是長線值得大家留意的支撐。

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