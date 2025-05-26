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比亞迪瘋狂降價逾3成 中國電動車股價一瀉千里

2025/05/26 14:28

中國比亞迪祭出優惠活動，恐引發新一輪價格戰。（法新社）中國比亞迪祭出優惠活動，恐引發新一輪價格戰。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國電動車比亞迪無預警宣布大規模降價行動，最高降幅超過30%，為中國電動車市場投下重磅炸彈，比亞迪股價今天（26日）應聲暴跌6.8%，理想汽車、長城汽車和吉利汽車狂瀉，盤中跌幅都超過4%。

綜合《彭博》及中媒報導，比亞迪近日再推重磅限時促銷活動，22款純電動和插電式混合動力車型推出大規模折扣，促銷期間直到6月底。

其中，以超低價著稱的「海鷗」車型起售價從6萬9800元人民幣（以下同，約台幣29萬），下調至5萬5800元（約台幣23.2萬），降幅20%。「海豹」雙電機版混動轎車降價幅度最大，下調5萬3000元（約台幣22萬），價格降至10萬2800元（約台幣42.8萬），降幅達34%。

摩根士丹利分析師 Tim Hsiao 在一份報告中寫道，雖然部分折扣自 4 月以來就已實施，但（比亞迪）官方聲明釋出強烈信號，表明終端市場形勢嚴峻。市場研判，比亞迪的舉措將為中國電動車市場投下重磅炸彈，引發新一輪價格戰。

受到降價可能侵蝕利潤的利空衝擊，比亞迪週一股價狂瀉，盤中一度暴跌6.8%，理想汽車、長城汽車和吉利汽車均下跌逾4%。

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