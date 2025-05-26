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4月3大測驗點齊跌 台經院：製造業對未來半年不悲觀

2025/05/26 13:27

台經院發布景氣動向調查，4月製造業、服務業與營建業3大營業氣候測驗點皆呈現下跌。（台經院提供）台經院發布景氣動向調查，4月製造業、服務業與營建業3大營業氣候測驗點皆呈現下跌。（台經院提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕台經院今天發布景氣動向調查，4月製造業、服務業與營建業3大營業氣候測驗點皆呈現下跌。台經院表示，美國關稅政策頻繁調整與不確定性，已削弱廠商信心，全球經濟前景不樂觀，但隨著美國暫時停徵對等關稅，並與中國達成部分降稅協議，台灣製造業廠商對於未來半年不悲觀。

調查結果顯示，4月製造業測驗點為90.90點，月減3.53點，連續3個月下跌；服務業測驗點為85.41點，月減3.03點，連續4個月下滑；營建業測驗點為90.38點，月減2.98點，同樣是連續第4個月走跌。

調查製造業廠商對景氣看法，看好4月景氣者大減14.4個百分點，看壞則大增12.7個百分點，但若觀察對未來半年景氣看法，看好的廠商增加3.5個百分點，看壞的廠商則減少3.7個百分點。

台經院景氣預測中心主任孫明德分析，美國總統川普最近關稅政策一直轉彎，讓全世界的經濟和貿易看起來虛驚一場，真正的影響並沒有那麼大。川普在4月宣布對等關稅產生衝擊，使得廠商對4月看法非常保守，但目前看來4月是谷底，隨著美國暫時停徵對等關稅，並與中國達成部分降稅協議，廠商對於未來半年反而不悲觀。

台經院院長張建一表示，4月整體零售業營業額與去年相比衰退，今年內需可能不會像前兩年那麼暢旺，政府最近提出4100億特別預算，立法院也開始有所動作，很多預算可以依照規劃如期執行，有利於挹注內需，今年經濟成長率應該可以回到3%以上。

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