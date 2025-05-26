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這家AI獨角獸破產 ! 微軟和卡達主權基金全踩雷

2025/05/26 16:15

AI新創Builder.ai宣告破產。（彭博）AI新創Builder.ai宣告破產。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕曾獲微軟（Microsoft）與卡達主權基金投資，市值超過10億美元的AI新創公司Builder.ai，近日宣告破產。英國《金融時報》指出，微軟所支持的Builder.ai將收入下調至先前預期的四分之一，在內部調查發現可能存在「虛假銷售」的證據後倒閉。

據報導，Builder.ai成立於2016年，成立初期聲稱每個人都可利用人工智慧建立應用程式或網站，過程「像訂購披薩一樣簡單」。因此，這項方案吸引了微軟等支持者。該公司營運的8年期間，募資超過4.45億美元，其中包括微軟和卡達投資局的投資者，其市值一度突破 13 億美元大關，2025年5月卻宣告破產。

早在2019年，《華爾街日報》揭露了一個難以忽視的事實，Builder.ai 的人工智慧更多的是一種行銷噱頭，這間號稱以 AI「自動生成 App」的公司，實則背後全靠人力代工，也被外界譏諷為「全是人工，沒有智慧」。據報導，當時它還叫 Engineer.ai，不少人質疑名不符實。

對此，成長情報公司Cruxy執行長奧斯曼（Carrie Osman）強調，微軟和其他公司未能從Builder.ai的產品中，獲取真正的價值和投資報酬率，也沒有深入挖掘新聞頭條和炒作背後的原因。

她表示，近年來GenAI 等技術被過度炒作，投資者和董事會面臨越來越大的壓力，需要找到人工智慧最新、最有吸引力的用途。因為「害怕錯過」（FOMO，Fear Of Missing Out））而非基本面因素的驅動，投資者在極少的審查下就蜂擁進入交易，導致這些AI新創公司的估值過高，並忽視盡職調查。

根據Builderr.ai向會計師提交的臨時帳目顯示，先前估計的2024年收入2.2億美元，已被修改為 5500萬美元左右，而2023年總銷售額1.8億美元，將重新修改為約4500萬美元。

《thenextweb》指出，Builder.ai倒閉暴露「害怕錯過」的投資，在人工智慧領域的危險。Builder.ai新執行長Manpreet Ratia 告知員工，該公司正在申請破產，原因是貸款方「意外且不可逆轉的行動」，導致公司倒閉。

Builder.a創辦人杜加爾在離職前曾表示，公司有許多應收帳款並未收回，其經銷商的長期未付帳單，引發人們對公司收入的擔憂。

據矽谷銀行 （SVB） 發布的新一份報告顯示，去年美國約40%的創投資金來自「將人工智慧列為重點」的基金，但在2021年，這一比例僅10%。與此同時，該銀行也發現「殭屍企業」數量不斷增加，也就是收入成長和單位經濟效益較差的獨角獸企業。

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