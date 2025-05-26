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張博洋籲爭取參與蘋果iOS 18.4NFC交易！一卡通：聯繫中、需保密

2025/05/26 13:33

高市議員張博洋籲一卡通爭取參與蘋果iOS 18.4NFC交易機制。（翻攝臉書）高市議員張博洋籲一卡通爭取參與蘋果iOS 18.4NFC交易機制。（翻攝臉書）

〔記者王榮祥／高雄報導〕蘋果（Apple）官網日前提及可能在台灣等國以iOS 18.4 系統推出NFC交易感應，傳出悠遊卡有意爭取！高市議員張博洋喊話一卡通也該加入，一卡通則透露與蘋果一直持續維持密切聯繫並積極對接、但須遵循雙方所簽署保密條款約定。

蘋果官網的開發者網站日前提到iOS 18.1引入獲官方授權的第三方APP使用非接觸式NFC交易感應，其中iOS 18.4起可望開放多國，亞洲包括馬來西亞、新加坡、台灣都被點名，引起網友關注，發卡量最大的悠遊卡提及「正積極處理中。但與蘋果所有互動關係都需遵循蘋果保密條款約定，目前不便對外說明。」。

張博洋指出，iPhone在台灣市占率高，而一卡通iPass MONEY在LINE PAY退股後、即將退出LINE平台，雖有獨立APP因應，但將脫離LINE的介面、又面臨LINE PAY已遞件申請電支執照，要維持現今市場地位，必須有新作為。

如今iOS 18.4開放後，悠遊卡已間接證實與蘋果持續接洽，他鼓勵以高雄為基地的一卡通也應積極爭取，因為誰先進Apple Pay市場，幾乎就決定這些人手上的交通票證會是悠遊卡還是一卡通？

一卡通 PLUS 用戶使用支援NFC的手機，即可通過iPASS MONEY APP完成寫卡啟用自動加值功能。（一卡通提供）一卡通 PLUS 用戶使用支援NFC的手機，即可通過iPASS MONEY APP完成寫卡啟用自動加值功能。（一卡通提供）

一卡通公司表示，一卡通與蘋果公司一直持續維持密切聯繫並積極對接、評估處理中，惟與蘋果公司相關討論及互動，都遵循雙方所簽署之保密條款約定，目前不便對外說明相關細節。

一卡通進一步說明，iPASS長期以來都積極應對手機NFC功能應用功能，例如像早期服務的中華電信NFC一卡通、Garmin、fitbit的的智慧手錶，還有去年最新上線的Google pay下載NFC一卡通等。

另外，為便利民眾使用，一卡通也利用旗下的電支 iPASS MONEY APP乘車碼的 QRcode，今年3月也成功完成TWQR乘車碼的串接，目前可以使用的面向相當多元。

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