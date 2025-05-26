7-ELEVEn開出3張統一發票1000萬大獎 獎落這3家門市

財政部公布最新一期3~4月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共誕生3 位統一發票1000萬元得主。 （統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕財政部公布最新一期3~4月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共誕生3 位統一發票1000萬元得主。

一人在新竹市東區的7-ELEVEN竹博門市花110元購買純喫茶無糖綠茶、純喫茶香橙綠茶。

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一人在高雄市鳳山區的7-ELEVEN大洋門市花50元購買飲品；一人在台北巿中正區的7-ELEVEN統聯門市花180元購買民生用品、CITY CAFE。

還有4位獲得200萬元特獎。一人在台北市南港區的7-ELEVEN凱松門市花139元購買鮮食、零食；一人在彰化縣溪湖鎮的7-ELEVEN二溪門市花36元購買飲品。

一人在新北市板橋區的7-ELEVEN維禮門市花39元購買飲品；一人在桃園市中壢區的7-ELEVEN大享門市花75元購買CITY TEA。

6位雲端發票專屬獎1百萬得主！一人在新北市淡水區的7-ELEVEN鑫鑫門市花45元購買飲品；一人在彰化縣彰化市的7-ELEVEN彰陽門市花108元購買鮮食、購物袋。

一人在台北市中山區的7-ELEVEN國學門市花110元買飲品、鮮食；一人在新竹縣新埔鎮的7-ELEVEN埔嵩門市花39元買統一晨光GOLD高纖生土司。

一人在桃園市龍潭區的7-ELEVEN禾臣門市花107元買飲品、零食、購物袋；一人在台南市仁德區的7-ELEVEN德發門市花147元買統一陽光無加糖高纖豆漿、鮮食。

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