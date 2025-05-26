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Wolfspeed聲請破產 徐秀蘭回應兩點

2025/05/26 12:24

Wolfspeed聲請破產 徐秀蘭回應兩點Wolfspeed聲請破產，徐秀蘭回應兩點
（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭今表示，美國碳化矽（SiC）晶圓龍頭Wolfspeed傳出聲請破產保護，環球晶收到很多投資銀行等關心與詢問，因對細節知道不多，還有待評估，環球晶在SiC扮演非中國最具競爭力的供應商，若能填補上他們客戶的供應商角色，穩定供貨，環球晶將會爭取機會。

徐秀蘭表示，Wolfspeed傳出宣布聲請破產保護後，環球晶收到非常多關心的詢問，包括投資銀行等等，但因對細節知道不多，目前沒有既定的方向，還需再評估。

徐秀蘭認為，Wolfspeed是一個很好的公司，它是全世界碳化矽最資深的公司，市佔率在去年仍是全世界第一，但成本的競爭力在這波競爭浪潮的衝擊下，需要進行重整。

徐秀蘭表示，環球晶扮演非中國競爭力最好、品質最穩的SiC的供應商，希望能第一個扮演的角色是填補上供應角色，如果有Wolfspeed合作拿貨的客戶，希望換一個比較放心供應商，環球晶可以扮演這樣角色，填補上這個供應商角色。

對於是否談進一步合作機會，徐秀蘭回應道，Wolfspeed涵蓋材料與製造元件，環球晶它跟我純粹是一個做材料的公司，客戶是製造元件的公司，因此，還有很多復雜的因素需考慮，目前環球晶沒有想跟Wolfspeed進行任何策略上的討論，而是先看能不能幫助Wolfspeed的客戶穩定供貨。

她說，Wolfspeed聲請重整，並非直接破產走人或停產，還有一個法律程序需進行，對客戶的訂單承諾交貨等等，環球晶會密切觀察，若有客戶希望將一半產能交給可穩定供貨的供應商做，「這部分是我們希望立刻可做的」。

對於進一步的策略的合作，徐秀蘭表示，非常敏感，非常多細節需要弄清楚，「我們就不會去做」。環球晶目前已有很多新廠在進行，不會貿然去做一個超過自己負擔的事情，何況，美國生產成本非常高，來自中國SiC競爭也大。

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