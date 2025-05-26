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川普再「威脅」哈佛交出外籍生名單 ! 美媒曝「這2國家」成出逃首選

2025/05/26 12:51

川普再威脅，要求哈佛交出外國學生名單。（美聯社）川普再威脅，要求哈佛交出外國學生名單。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府不只禁止哈佛大學招收國際學生，現今更進一步要求哈佛交出所有外國學生名單。據報導，川普總統25日強調，他對國際學生沒有意見，是哈佛的外國學生人數太多，佔了美國學生的名額。

《路透》指出，川普總統禁止哈佛收國際學生，並要求目前的6800名外國學生必須在轉學、更改移民身分或離開美國之間做出選擇，目前這些外籍學生正尋求替代方案，傳出英國和愛爾蘭收到的美國學生申請數量正在增加。

據報導，川普在真實社群平台發文，開頭即砲轟哈佛有高達31%的國際學生，占了美國學生的名額，讓美國學生去不了哈佛。在哈佛的國際學生中，部分還來自「對美國一點也不友善」的國家，他們不關注學生教育，也從來不打算這麼做。

川普直言，美國政府給了哈佛數十億美元，因此當他們希望了解哈佛的國際學生的相關資料、想知道這些學生是誰，這是合理的要求，但哈佛不給，他嗆哈佛別再向聯邦政府要求撥款經費。

但根據《美國國會山莊報》指出，在2024至2025學年度，哈佛大學的國際學生數約為6800人，實際上佔全體學生數的27%，不是川普總統所言的31%。值得注意的是，美國國際學生通常支付全額學費，這不僅促進美國經濟，同時也從中補貼美國學生的支出。

國際學生表示，在美國法官介入之前，他們的美國簽證申請就已經面臨延誤。根據一名國際學生指出，他被簽證面試官告知，雖然他們的文件齊全，但最近的事態發展恐導致簽證申請被擱置，以進行「額外的行政處理」，預計這個過程可能需要60天。

哈佛強調，國際學生是哈佛的重要部分，川普限制不招收國際學生將會造成「不可挽回的傷害」，因為沒有國際學生，哈佛就不是哈佛。《路透》表示，距離下一學年開始僅剩3個月的時間，美國其他大學想招收大批哈佛的國際學生並不容易。

對次，愛爾蘭歷史最悠久、最負盛名的大學聖三一學院指出，今年美國學生的本科申請人數增加了16%，研究生申請人數增加了64%。牛津劍橋申請公司（Oxbridge Applications）表示，英國也出現了同樣的成長趨勢。

據報導，哈佛禁收國際學生的事件，市場正在關注其中1位面臨被開除學籍的哈佛學生，就是比利時王室的伊莉莎白公主，現在已完成了第一年的學習。比利時王宮發言人洛爾‧範多恩 （Lore Vandoorne） 表示，目前正在調查此事，預計該事件將在未來幾天或幾週內變得更加清晰。

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